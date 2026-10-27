Росія атакувала Харків дронами (оновлено)

У Слобідському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника. Попередньо, дрон міг влучити у торговельний центр.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Інформація про атаку наразі попередня, обставини події уточнюють.
О 14:30 Терехов розповів про ще один удар – по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Через кілька хвилин сталась повторна атака.
"У Шевченківському районі пошкоджено приватне авто та вхід до однієї зі станцій метрополітену", – уточнив мер міста.
О 15:30 Терехов розповів про ще одне влучання у Холодногірському районі, пошкоджено адміністративну будівлю.
- Напередодні, 26 жовтня, російські війська завдали серії ударів по Харкову, атакувавши Холодногірський і Новобаварський райони. За попередніми даними, у Новобаварському районі загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих – 17-річна дівчина.
- Унаслідок обстрілів пошкоджено 10 гаражів, чотири приватні домоволодіння, чотири багатоквартирні будинки та будівлю садка. Також виникла пожежа, яку згодом ліквідували.