Росія атакувала Харків дронами (оновлено)

Під російські удари вже потрапили кілька районів обласного центру.

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У Слобідському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника. Попередньо, дрон міг влучити у торговельний центр.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформація про атаку наразі попередня, обставини події уточнюють.

О 14:30 Терехов розповів про ще один удар – по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Через кілька хвилин сталась повторна атака.

"У Шевченківському районі пошкоджено приватне авто та вхід до однієї зі станцій метрополітену", – уточнив мер міста.

О 15:30 Терехов розповів про ще одне влучання у Холодногірському районі, пошкоджено адміністративну будівлю.