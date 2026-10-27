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Росія атакувала Харків дронами (оновлено)

Під російські удари вже потрапили кілька районів обласного центру.

Росія атакувала Харків дронами (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

У Слобідському районі Харкова зафіксували влучання російського безпілотника. Попередньо, дрон міг влучити у торговельний центр.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Інформація про атаку наразі попередня, обставини події уточнюють.

О 14:30 Терехов розповів про ще один удар – по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Через кілька хвилин сталась повторна атака.

"У Шевченківському районі пошкоджено приватне авто та вхід до однієї зі станцій метрополітену", – уточнив мер міста.

О 15:30 Терехов розповів про ще одне влучання у Холодногірському районі, пошкоджено адміністративну будівлю.

  • Напередодні, 26 жовтня, російські війська завдали серії ударів по Харкову, атакувавши Холодногірський і Новобаварський райони. За попередніми даними, у Новобаварському районі загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Серед постраждалих – 17-річна дівчина.
  • Унаслідок обстрілів пошкоджено 10 гаражів, чотири приватні домоволодіння, чотири багатоквартирні будинки та будівлю садка. Також виникла пожежа, яку згодом ліквідували.
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