Росія атакувала Дніпро. Пошкоджений стадіон, під обстрілом була критична інфраструктура

Попередньо, люди не постраждали.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 27 жовтня, російська армія декілька разів атакувала Дніпро. У місті пошкоджений шкільний стадіон. Згодом стало відомо, що була атака на критичну інфраструктуру.

Про це пише начальник ОВА Олександр Ганжа.

Оновлення. Ворог атакував у Дніпрі об'єкт критичної інфраструктури, написав Ганжа о 17:05. Там зайнялася пожежа. Дістала поранень одна людина.

«Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений стадіон одного з ліцеїв міста. У закладі понівечені вікна», - розповів він спочатку.

Станом на 16:30 агроза для міста тривала.