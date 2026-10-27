Росія атакувала Дніпро. Пошкоджений стадіон, під обстрілом була критична інфраструктура

Сьогодні, 27 жовтня, російська армія декілька разів атакувала Дніпро. У місті пошкоджений шкільний стадіон. Згодом стало відомо, що була атака на критичну інфраструктуру.
Про це пише начальник ОВА Олександр Ганжа.
Оновлення. Ворог атакував у Дніпрі об'єкт критичної інфраструктури, написав Ганжа о 17:05. Там зайнялася пожежа. Дістала поранень одна людина.
«Через атаку росіян на Дніпро пошкоджений стадіон одного з ліцеїв міста. У закладі понівечені вікна», - розповів він спочатку.
Станом на 16:30 агроза для міста тривала.