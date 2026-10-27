На Київщині прикордонники спільно з СБУ, Нацполіцією і митниками викрили сімейну схему незаконного ввезення та продажу автомобілів.

За інформацією ДПСУ, батько і син завозили транспортні засоби з Європи під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Вони використовували благодійний фонд для ухилення від сплати митних платежів, а потім продавали автомобілі приватним особам за готівку. Клієнтів ділки знаходили через тематичні групи в месенджерах.

Під час чотирьох обшуків правоохоронці вилучили 51 автомобіль, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та $10 тис. із ознаками підробки. Загальну вартість вилученого майна оцінюють у близько 9,5 млн грн.

Фігурантам уже повідомили про підозру в незаконному використанні гуманітарної допомоги. Одному з них суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн грн. Триває досудове розслідування.