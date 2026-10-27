Туск після розмови лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним заявив про стриманий оптимізм щодо переговорів

Прем’єр Польщі водночас зазначив, що до контактів з російським президентом слід ставитись вкрай обережно.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейська сторона має лише стриманий оптимізм щодо перспектив переговорів про припинення вогню в Україні, які планують провести в Абу-Дабі.

Про це Туск сказав перед засіданням польського уряду, пише Onet.

Водночас, коментуючи телефонну розмову Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, він наголосив, що до контактів із російським президентом потрібно ставитися вкрай обережно.

За словами польського прем’єра, він отримав інформацію про розмову від обох лідерів. Стубб передав йому подробиці невдовзі після контакту з Путіним, а Стьоре також поінформував про результати переговорів.

Туск зазначив, що європейські країни прагнуть домогтися припинення вогню до зими, однак закликав не мати надмірних ілюзій щодо намірів Росії.

"Ми всі хочемо миру. Але очевидно, що Росія цього не хоче", – заявив він, додавши, що підтримка України з боку Польщі залишатиметься незмінною.