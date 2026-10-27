Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСвіт

Yle: операція проти судна Eagle S обійшлася Фінляндії майже в 1,4 млн євро

80% витрат припало на оплату понаднормової роботи та компенсації за робочий час, оскільки операція проти танкера відбувалася під час різдвяних свят.

Yle: операція проти судна Eagle S обійшлася Фінляндії майже в 1,4 млн євро
Корабель Берегової охорони Фінляндії і російський танкер Eagle S
Фото: EPA/UPG

Операція із затримання танкера Eagle S та попереднє розслідування коштували Фінляндії майже 1,4 мільйона євро. У кримінальній справі тепер домагаються дозволу на оскарження у Верховному суді, пише фінський мовник Yle із посиланням на документ, який отримала редакція. 

26 грудня 2024 року фінські правоохоронці провели безпрецедентну операцію проти нафтового танкера Eagle S. На судно висадилися спецпідрозділ поліції та оперативна група Прикордонної служби Фінляндії, після чого взяли його під контроль. Танкер підозрювали в пошкодженні кабелів у Фінській затоці.

Після цього Центральна кримінальна поліція Фінляндії розпочала масштабне розслідування пошкодження кабельної інфраструктури.

Реклама

Звіт про витрати на операцію проти Eagle S, який отримала Yle, підготував директор із фінансів та планування Міністерства внутрішніх справ Фінляндії. У документі йдеться, що операція спричинила для поліції додаткові витрати на персонал та інші видатки на загальну суму близько 1,390 мільйона євро, і 80% витрат припало на оплату понаднормової роботи та компенсації за робочий час, оскільки операція проти танкера відбувалася під час різдвяних свят.

У суді першої інстанції обвинувачення вимагало для капітана Eagle S та двох його помічників щонайменше по два з половиною роки реального ув’язнення. Їм інкримінували тяжкий злочин, пов’язаний із заподіянням масштабних руйнувань, а також тяжке порушення роботи телекомунікаційних систем.

Окружний суд Гельсінкі вирішив, що не має юрисдикції для розгляду цієї справи. На його думку, обвинувачення слід розглядати в судах країн походження моряків або держави, під прапором якої ходить Eagle S.

Апеляційний суд не погодився з цим висновком і постановив, що окружний суд має право розглядати обвинувачення проти членів екіпажу.

Тому апеляційний суд повернув справу до окружного суду Гельсінкі. Капітан Eagle S, його помічники та судноплавна компанія оскаржили рішення апеляційного суду у Верховному суді Фінляндії. Тепер очікують на рішення щодо дозволу на подальше оскарження.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies