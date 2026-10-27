80% витрат припало на оплату понаднормової роботи та компенсації за робочий час, оскільки операція проти танкера відбувалася під час різдвяних свят.

Операція із затримання танкера Eagle S та попереднє розслідування коштували Фінляндії майже 1,4 мільйона євро. У кримінальній справі тепер домагаються дозволу на оскарження у Верховному суді, пише фінський мовник Yle із посиланням на документ, який отримала редакція.

26 грудня 2024 року фінські правоохоронці провели безпрецедентну операцію проти нафтового танкера Eagle S. На судно висадилися спецпідрозділ поліції та оперативна група Прикордонної служби Фінляндії, після чого взяли його під контроль. Танкер підозрювали в пошкодженні кабелів у Фінській затоці.

Після цього Центральна кримінальна поліція Фінляндії розпочала масштабне розслідування пошкодження кабельної інфраструктури.

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Звіт про витрати на операцію проти Eagle S, який отримала Yle, підготував директор із фінансів та планування Міністерства внутрішніх справ Фінляндії. У документі йдеться, що операція спричинила для поліції додаткові витрати на персонал та інші видатки на загальну суму близько 1,390 мільйона євро, і 80% витрат припало на оплату понаднормової роботи та компенсації за робочий час, оскільки операція проти танкера відбувалася під час різдвяних свят.

У суді першої інстанції обвинувачення вимагало для капітана Eagle S та двох його помічників щонайменше по два з половиною роки реального ув’язнення. Їм інкримінували тяжкий злочин, пов’язаний із заподіянням масштабних руйнувань, а також тяжке порушення роботи телекомунікаційних систем.

Окружний суд Гельсінкі вирішив, що не має юрисдикції для розгляду цієї справи. На його думку, обвинувачення слід розглядати в судах країн походження моряків або держави, під прапором якої ходить Eagle S.

Апеляційний суд не погодився з цим висновком і постановив, що окружний суд має право розглядати обвинувачення проти членів екіпажу.

Тому апеляційний суд повернув справу до окружного суду Гельсінкі. Капітан Eagle S, його помічники та судноплавна компанія оскаржили рішення апеляційного суду у Верховному суді Фінляндії. Тепер очікують на рішення щодо дозволу на подальше оскарження.