​В Ізраїлі зафіксували найвищу явку на виборах за 45 років

У вівторок 27 жовтня, у Ізраїлі йдуть парламентські вибори. Темпи явки стали найвищими за останні 45 років. На цих виборах, які виборці називають найважливішими у своїй історії, громадяни оцінюють дії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу під час війни, пише Reuters.

The Times of Israel вказує, що право голосу мають близько 7,3 млн громадян.

Це перші вибори після нападу 7 жовтня 2023 року, організованого угрупованням ХАМАС. Сьогодні у країні обирають 120 членів Кнесету. Результати цих виборів визначать, які політсили формуватимуть уряд і хто його очолюватиме. Тобто виборці голосують за партії, а не за окремих кандидатів, тому після завершення голосування політичним силам доведеться домовлятися про створення коаліції.

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Нетаньягу, який загалом 19 років обіймав посаду прем’єр-міністра, є найдовше правлячим главою уряду в історії країни. Він не має собі рівних у політичному виживанні, а його націоналістичні погляди дедалі глибше вкорінюються в суспільстві. Фрагментована виборча система Ізраїлю ускладнює завдання численним опонентам, які прагнуть усунути його коаліцію правих, ультраправих та ультраортодоксальних партій.

Головний суперник Нетаньягу – Гаді Айзенкот, колишній начальник Генерального штабу та прихильник жорсткої політики у сфері безпеки. Він намагається усунути прем’єра за підтримки правих і центристських партій, а також залишків лівого політичного табору, вплив якого дедалі слабшає. Опитування свідчать про запеклу боротьбу, і жоден із кандидатів не має гарантованого шляху до влади.

Після нападів 7 жовтня Айзенкот увійшов до військового кабінету Нетаньягу, але через вісім місяців залишив його, розкритикувавши керівництво прем’єра. Як і майже всі партії Ізраїлю, очолювані євреями, Айзенкот виступає проти рішення про створення двох держав - Ізраїлю та Палестини, яке десятиліттями лежало в основі мирних переговорів між сторонами.

Водночас він критикує насильство єврейських поселенців проти палестинців на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан. Такі випадки почастішали з 2023 року та загострили відносини Ізраїлю із західними державами. Айзенкот також виступає проти ультраправих партнерів Нетаньягу по коаліції.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем) і закриються о 22:00 (20:00 за Гринвічем).

Центральна виборча комісія повідомила, що протягом перших трьох годин проголосували 16,7% виборців, які мають право голосу. Це найвищий показник ранньої явки з 1981 року.

Якщо ні Нетаньягу, ні Айзенкот не зможуть сформувати правлячу коаліцію в парламенті зі 120 місць, Нетаньягу може залишитися виконувачем обов’язків прем’єр-міністра до проведення нових виборів. З 2009 року опонентам вдалося усунути його з посади лише один раз. Для цього знадобилося провести чотири безрезультатні вибори протягом двох років. Однак через 18 місяців Нетаньягу знову повернувся до влади.

Для багатьох противників Нетаньягу головне питання цих виборів – відповідальність за провал системи безпеки 7 жовтня, коли Ізраїль пережив найсмертоносніший день у своїй історії. Опозиційні сили пообіцяли провести державне розслідування, проти якого виступає уряд Нетаньягу.

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Айзенкот вважає відповідь Ізраїлю на напад провальною, оскільки ХАМАС досі зберігає контроль над Газою. За даними органів охорони здоров’я, внаслідок війни загинули понад 74 000 палестинців. Айзенкот повторив обіцянку протягом 18 місяців після формування уряду ліквідувати або знищити військову та управлінську структуру ХАМАС у Газі.

У своєму першому публічному коментарі в день виборів Нетаньягу поширив у соцмережі X статтю про інцидент, під час якого, за даними поліції, трьох людей затримали за спробу підкупу виборців.

Критики Нетаньягу припускають, що прем’єр може спробувати поставити під сумнів чесність виборчого процесу. Його канцелярія відкидає такі звинувачення.

За словами палестинського кандидата Ахмеда Тібі, виборці з арабської меншини Ізраїлю – громадяни країни палестинського походження, голосують у «безпрецедентних» масштабах.

Айзенкот виключив можливість співпраці з арабськими партіями, посилаючись на відсутність спільних цінностей. Водночас деякі експерти припускають, що арабські політичні сили можуть підтримати уряд меншості, аби усунути Нетаньягу від влади.