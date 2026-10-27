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​У Монако знайшли мертвим родича князя Альбера II: поліція затримала підозрюваного

Тіло 29-річного Антуана де Массі виявили в неділю ввечері в парку.

​У Монако знайшли мертвим родича князя Альбера II: поліція затримала підозрюваного
Антуан де Массі
Фото: Voici

У Монако розслідують смерть 29-річного Антуана де Массі, представника князівської родини. Його тіло знайшли в неділю ввечері, 25 жовтня, в парку поблизу бульвару Ларвотто. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прокуратуру Монако.

У межах розслідування правоохоронці затримали чоловіка, якого ідентифікували за записами камер відеоспостереження.

Наразі причину смерті де Массі встановлюють. У прокуратурі заявили, що розглядають усі можливі версії, зокрема нещасний випадок.

Що відомо про Антуана де Массі?

Антуан де Массі був сином барона Крістіана де Массі та Сесіль Гелабале. Він був онуком принцеси Антуанетти, старшої сестри князя Реньє III, батька нинішнього правителя Монако Альбера II. Таким чином, загиблий був родичем чинного князя.

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