Син президента США Дональд Трамп-молодший у серпні провів два дні на полюванні в Монголії разом із російським бізнесменом Умаром Кремльовим, який має зв’язки з оточенням Володимира Путіна та його службою особистої охорони.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, автори якого проаналізували дані авіарейсів, публічні документи та дописи в соцмережах, а також поспілкувалися з місцевими гідами й чиновниками.

За даними видання, наприкінці серпня Трамп-молодший прибув до Монголії та вирушив до мисливського табору в провінції Увс. 27 серпня туди прилетів Кремльов після заходу в Казахстані. Його супроводжував російський бізнесмен Артур Мартиросов. Чоловіки намагалися не фотографуватися разом.

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Представник Трампа-молодшого заявив, що чоловіків пов’язує дружба, а не ділові інтереси. За його словами, їх познайомив спільний знайомий із мисливського середовища.

Після полювання Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень, де полював на алтайського козерога. Згодом в Улан-Баторі він зустрівся з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. За словами представників обох сторін, це була неофіційна вечеря, під час якої обговорювали переважно відпочинок на природі, а не політику чи офіційні візити.

Що відомо про зв’язки Кремльова з російською владою?

Як пише FT, Кремльов побудував кар’єру завдяки контактам із російськими владними та силовими колами. За даними документів, отриманих виданням, у молодості його засуджували за вимагання та побиття. У 2017 році він очолив Федерацію боксу Росії, а у 2020-му став президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA), яка отримала значне спонсорське фінансування від "Газпрому".

Фахівці з контррозвідки попереджають, що такі контакти сина президента США та росіянина можуть створювати можливості для маніпуляцій з боку російських спецслужб. Колишній директор із контррозвідки Ради національної безпеки США Голден Тріплетт заявив FT, що російські спецслужби намагатимуться використати будь-які зв’язки з людьми, які мають значну цінність для розвідки.