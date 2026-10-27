Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
ГоловнаСвіт

FT: Трамп-молодший полював у Монголії з бізнесменом, пов’язаним із Путіним

Раніше виник скандал щодо оплати Умаром Кремльовим частини весілля сина президента США.

FT: Трамп-молодший полював у Монголії з бізнесменом, пов’язаним із Путіним
Дональд Трамп-молодший
Фото: EPA/UPG

Син президента США Дональд Трамп-молодший у серпні провів два дні на полюванні в Монголії разом із російським бізнесменом Умаром Кремльовим, який має зв’язки з оточенням Володимира Путіна та його службою особистої охорони. 

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times, автори якого проаналізували дані авіарейсів, публічні документи та дописи в соцмережах, а також поспілкувалися з місцевими гідами й чиновниками.

За даними видання, наприкінці серпня Трамп-молодший прибув до Монголії та вирушив до мисливського табору в провінції Увс. 27 серпня туди прилетів Кремльов після заходу в Казахстані. Його супроводжував російський бізнесмен Артур Мартиросов. Чоловіки намагалися не фотографуватися разом.

Реклама

Представник Трампа-молодшого заявив, що чоловіків пов’язує дружба, а не ділові інтереси. За його словами, їх познайомив спільний знайомий із мисливського середовища.

Після полювання Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень, де полював на алтайського козерога. Згодом в Улан-Баторі він зустрівся з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. За словами представників обох сторін, це була неофіційна вечеря, під час якої обговорювали переважно відпочинок на природі, а не політику чи офіційні візити.

Що відомо про зв’язки Кремльова з російською владою?

Як пише FT, Кремльов побудував кар’єру завдяки контактам із російськими владними та силовими колами. За даними документів, отриманих виданням, у молодості його засуджували за вимагання та побиття. У 2017 році він очолив Федерацію боксу Росії, а у 2020-му став президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA), яка отримала значне спонсорське фінансування від "Газпрому".

Фахівці з контррозвідки попереджають, що такі контакти сина президента США та росіянина можуть створювати можливості для маніпуляцій з боку російських спецслужб. Колишній директор із контррозвідки Ради національної безпеки США Голден Тріплетт заявив FT, що російські спецслужби намагатимуться використати будь-які зв’язки з людьми, які мають значну цінність для розвідки.

  • Трамп-молодший і Кремльов уперше публічно з’явилися разом на заході IBA у Стамбулі минулого року. Тоді син президента США назвав росіянина другом.
  • У травні Кремльов також відвідав весільні святкування Трампа-молодшого на приватному острові в Карибському морі та оплатив частину витрат. Після публікації про це виданням ProPublica Дональд Трамп заявив, що його син повернув гроші.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies