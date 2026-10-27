Microsoft і Skydance запропонували добровільне звільнення десяткам тисяч співробітників

Компанії Microsoft і Skydance запропонували значній частині співробітників добровільно звільнитися й отримати за це виплати. Відповідне оголошення вони зробили 26 жовтня, пише Wall Street Journal.

У Microsoft пропозицію адресували 60 000 людей, що становить чверть усього персоналу. Це найбільша пропозиція добровільного звільнення за історію компанії.

Skydance, материнська компанія, утворена внаслідок злиття Paramount Skydance і Warner Bros., не розкрила, скільком працівникам буде доступна ця пропозиція. Вона оприлюднила її саме тоді, коли запровадила нову вимогу – працювати в офісі п'ять днів на тиждень.

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Пропозиція добровільного звільнення – це метод, до якого в останні роки все частіше вдаються великі компанії як Google, Verizon та Intel. Пошук добровольців на звільнення дає їм змогу уникнути ефекту раптових масових скорочень, особливо на тлі невдоволення через вплив штучного інтелекту.

Виплати за добровільне звільнення також можуть пом'якшити удар по моральному стану колективу, бо дають працівникам певний вибір у рішенні піти. Однак компанії ризикують, оскільки добровільне звільнення нерідко приваблює затребуваних фахівців, яким легше знайти роботу деінде.

І Microsoft, і Skydance намагалися адресувати пропозицію вибірково, а не усім співробітникам. Microsoft повідомила, що виключає деякі підрозділи з програми добровільного звільнення і що участь залежатиме від бізнес-пріоритетів компанії та потреб у персоналі.

У службовій записці до працівників директорка Microsoft з персоналу Емі Коулман зазначила, що для компанії такі виплати за добровільне звільнення є новацією. «Ми на цьому вчитимемося», – написала вона.

У квітні Microsoft оголосила програму добровільного виходу на пенсію, у межах якої виплати за звільнення запропонували приблизно 8600 працівникам, і понад 30% прийняли пропозицію, повідомила обізнана з ситуацією людина. Компанія очікує, що нову пропозицію прийме значно менший відсоток.

Керівники Skydance повідомили персоналу, що пропонуватимуть різні умови різним працівникам: ті, хто підпадає під програму, отримають «персоналізовану інформацію та умови, а також період на ухвалення рішення, чи приймати цю одноразову пропозицію».

Добровільне звільнення часто приваблює працівників, яким до пенсії лишилося кілька років, прокоментував Енді Челленджер, директор з доходів компанії з працевлаштування звільнених Challenger, Gray & Christmas.