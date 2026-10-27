Норвегія екстрадувала українського банкіра, який міг зняти більше мільйона гривень з рахунків клієнтів

Кіберполіція встановила, що від його дій 15 потерпілим завдано 1 мільйон 117 тисяч гривень збитків.

За сприяння Інтерполу з Норвегії екстрадували керівника відділення одного з українських банків, який викрав понад мільйон гривень з рахунків клієнтів.

Про це повідомила Кіберполіція.

Зазначається, що чоловік використовував службовий доступ до внутрішньої банківської системи, щоб отримати доступ до депозитних рахунків та кредитних карток клієнтів під приводом перевірки залишку коштів чи оформлення соціальних виплат. Жертвами чоловік обирав здебільшого представників соціально вразливих категорій населення.

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Надалі без дозволу власників зловмисник знімав кошти в банкоматах і касах свого ж відділення.

Кіберполіцейські реконструювали послідовність дій фігуранта у внутрішній банківській системі та відстежили рух коштів. У результаті встановлено, що від його дій 15 потерпілим завдано 1 мільйон 117 тисяч гривень збитків.

У вересні 2025 року слідчі заочно повідомили йому про підозру за фактами крадіжок, шахрайства та незаконних дій із платіжними картками (ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 та ч. ч. 1, 2 ст. 200 Кримінального кодексу). Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі.

Оскільки чоловік переховувався за кордоном, його було оголошено в міжнародний розшук. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває.