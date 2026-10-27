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​Турецькою Анталією пронісся торнадо: загинули 4 людей

Торнадо вщент зруйнував будівельний майданчик. 

​Турецькою Анталією пронісся торнадо: загинули 4 людей
Торнадо зруйнував будівельний майданчик
Фото: PressTV Extra

У турецькій провінції Анталія торнадо вдарив по будівельному майданчику, зруйнувавши контейнер, у якому мешкали робітники. Унаслідок стихії загинули четверо людей, ще один працівник дістав поранення.

Про це повідомив губернатор провінції Хулусі Шахін, передає Associated Press.

Смертельний інцидент стався вранці у вівторок, 27 жовтня, в районі Кепез. За словами губернатора, троє загиблих були громадянами Сирії. Поранений перебував в іншому контейнері. Інформації про його стан наразі немає.

Торнадо також повалив будівельний кран. В інших частинах Кепеза та Анталії руйнувань не зафіксували.

  • Стихія вдарила невдовзі після попередження турецької метеорологічної служби про сильні дощі. Торнадо періодично виникають в Анталії та інших районах середземноморського узбережжя Туреччини, однак випадки із загиблими трапляються рідко.

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