​Турецькою Анталією пронісся торнадо: загинули 4 людей

У турецькій провінції Анталія торнадо вдарив по будівельному майданчику, зруйнувавши контейнер, у якому мешкали робітники. Унаслідок стихії загинули четверо людей, ще один працівник дістав поранення.
Про це повідомив губернатор провінції Хулусі Шахін, передає Associated Press.
Смертельний інцидент стався вранці у вівторок, 27 жовтня, в районі Кепез. За словами губернатора, троє загиблих були громадянами Сирії. Поранений перебував в іншому контейнері. Інформації про його стан наразі немає.
Торнадо також повалив будівельний кран. В інших частинах Кепеза та Анталії руйнувань не зафіксували.
- Стихія вдарила невдовзі після попередження турецької метеорологічної служби про сильні дощі. Торнадо періодично виникають в Анталії та інших районах середземноморського узбережжя Туреччини, однак випадки із загиблими трапляються рідко.
🚨 #TURKEY: A tornado tore apart two worker containers at a construction site in Antalya’s Kepez district, killing 4 workers and injuring 1. A tower crane was also toppled as severe weather battered the area. #ข่มขลังตอนที่8 #salı #GSvFB https://t.co/iXqU8Gbq7Z— Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 27, 2026