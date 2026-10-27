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Зеленський отримав докладний бриф від Стьоре і Стубба про їхню розмову з Путіним

Європейські лідери наголосили на важливості енергетичного перемир'я. 

Президент Володимир Зеленський провів розмову з фінським колегою Александром Стуббом та головою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, які сьогодні мали телефонні переговори з Владіміром Путіним. Український президент отримав детальний бриф, сказав він у дописі за підсумками розмови. 

Зеленський висловив вдячність за активність на підтримку дипломатії і спільних мирних зусиль. Перемовини з російським президентом провели в продовження дискусій в Осло за участі США, НАТО і Європи.

«Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури. Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська. Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

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27 жовтня Стубб і Стьоре провели спільний телефонний дзвінок з Путіним. Раніше на тлі повномасштабної війни проти України прямий контакт із російським президентом мав французький лідер Еммануель Макрон. 

Україна неодноразово наголошувала на важливості присутності Європи за столом перемовин про мир. Росія і США під час попередніх спроб домовитися про перші кроки до миру не сигналізували про бажання залучати європейців.

Минулого тижня в Осло відбулися перемовини Зеленського, американського спецпредставника Стіва Віткоффа і лідерів Норвегії і Фінляндії Стьоре і Стубба. Україна, представники Європи, НАТО і США планували провести нову зустріч у Брюсселі, але намір зірвався через зміну планів американців.

На листопад заплановані тристоронні переговори представників України, США та Росії.

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