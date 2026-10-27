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Німецький суд відхилив клопотання про припинення розгляду справи Кузнєцова щодо підриву «Північного потоку»

Вибухи на трубопроводах сталися чотири роки тому.

Німецький суд відхилив клопотання про припинення розгляду справи Кузнєцова щодо підриву «Північного потоку»
Сергій Кузнєцов у німецькому суді
Фото: EPA/UPG

У вівторок німецький суд відхилив клопотання захисту про припинення судового процесу над колишнім офіцером української армії, якого звинувачують у пошкодженні газопроводів «Північний потік», побудованих для транспортування російського газу до Західної Європи. Вибухи на трубопроводах сталися чотири роки тому.

Як пише АР, 50-річний Сергій Кузнєцов постав перед земельним судом Гамбурга 14 жовтня. Йому висунули обвинувачення у вчиненні вибуху, пошкодженні майна, порушенні роботи громадських служб, а також у співучасті у воєнних злочинах через напад на цивільну інфраструктуру.

За версією слідства, він начебто був організатором атаки на газопроводи «Північний потік», яку вважають одним із найбільших актів диверсії в Європі з часів Другої світової війни.

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Адвокати Кузнєцова невдовзі після початку процесу подали клопотання про закриття справи. Вони стверджували, що їхній підзахисний на той момент залишався військовослужбовцем на дійсній службі й відповідно до українського законодавства був зобов’язаний не розголошувати інформацію з міркувань національної безпеки.

На думку захисту, за німецьким законодавством особу, яка не має права давати свідчення, не можна засудити.

Однак у вівторок, на другий день судових слухань, суд відхилив це клопотання. Суд зазначив, що німецьке законодавство не обмежує можливості обвинуваченого захищатися, а право давати свідчення в Німеччині не залежить від умов проходження військової служби, встановлених іншою державою.

Підводні вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили газопровід «Північний потік — 1», який до того часу був основним маршрутом постачання російського природного газу до Німеччини. Москва припинила постачання через нього в серпні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Вибухи також пошкодили газопровід «Північний потік - 2», який так і не почав працювати, оскільки Німеччина призупинила процес його сертифікації незадовго до повномасштабного російського вторгнення.

За версією слідства, підозрюваний організував і здійснив підрив щонайменше чотирьох вибухових пристроїв масою від 14 до 27 кілограмів кожен. Вибухи сталися на глибині 70–80 метрів поблизу данського острова Борнгольм.

Кузнєцова затримали в Італії торік. Його ім’я офіційно оприлюднили під час розгляду справи про екстрадицію, після чого в листопаді його передали Німеччині.

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