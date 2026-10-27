Німецький суд відхилив клопотання про припинення розгляду справи Кузнєцова щодо підриву «Північного потоку»

Вибухи на трубопроводах сталися чотири роки тому.

У вівторок німецький суд відхилив клопотання захисту про припинення судового процесу над колишнім офіцером української армії, якого звинувачують у пошкодженні газопроводів «Північний потік», побудованих для транспортування російського газу до Західної Європи. Вибухи на трубопроводах сталися чотири роки тому.

Як пише АР, 50-річний Сергій Кузнєцов постав перед земельним судом Гамбурга 14 жовтня. Йому висунули обвинувачення у вчиненні вибуху, пошкодженні майна, порушенні роботи громадських служб, а також у співучасті у воєнних злочинах через напад на цивільну інфраструктуру.

За версією слідства, він начебто був організатором атаки на газопроводи «Північний потік», яку вважають одним із найбільших актів диверсії в Європі з часів Другої світової війни.

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Адвокати Кузнєцова невдовзі після початку процесу подали клопотання про закриття справи. Вони стверджували, що їхній підзахисний на той момент залишався військовослужбовцем на дійсній службі й відповідно до українського законодавства був зобов’язаний не розголошувати інформацію з міркувань національної безпеки.

На думку захисту, за німецьким законодавством особу, яка не має права давати свідчення, не можна засудити.

Однак у вівторок, на другий день судових слухань, суд відхилив це клопотання. Суд зазначив, що німецьке законодавство не обмежує можливості обвинуваченого захищатися, а право давати свідчення в Німеччині не залежить від умов проходження військової служби, встановлених іншою державою.

Підводні вибухи 26 вересня 2022 року пошкодили газопровід «Північний потік — 1», який до того часу був основним маршрутом постачання російського природного газу до Німеччини. Москва припинила постачання через нього в серпні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Вибухи також пошкодили газопровід «Північний потік - 2», який так і не почав працювати, оскільки Німеччина призупинила процес його сертифікації незадовго до повномасштабного російського вторгнення.

За версією слідства, підозрюваний організував і здійснив підрив щонайменше чотирьох вибухових пристроїв масою від 14 до 27 кілограмів кожен. Вибухи сталися на глибині 70–80 метрів поблизу данського острова Борнгольм.

Кузнєцова затримали в Італії торік. Його ім’я офіційно оприлюднили під час розгляду справи про екстрадицію, після чого в листопаді його передали Німеччині.