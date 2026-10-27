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На фестивалі в Котбусі покажуть шість українських фільмів

«Мрія Кіри» Дениса Колеснікова змагатиметься в конкурсній програмі повнометражних фільмів.

CultHub
На фестивалі в Котбусі покажуть шість українських фільмів
Кадр з фільму ​«Мрія Кіри»
Фото: Кадр з фільму, filmfestivalcottbus.de

На фестивалі FilmFestival Cottbus, який триватиме з 3 по 8 листопада, у конкурсній програмі повнометражних фільмів Feature Film Competition представлять українську стрічку «Мрія Кіри» Дениса Колеснікова. Також у двох секціях заплановані покази інших картин з України.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на сайт кінофестивалю.

Стрічка «Мрія Кіри» – історія про двох сестер, де старша планує планує виїхати до Австралії, а молодша мріє і чекає на весну. Коли їхнє життя руйнується, одна потрапляє до дитбудинку, а інша залишається сама з валізою, квитком на літак і листом від сестри.

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Головні ролі виконали Катерина Артеменко та Марія Лещенко.

«Мрія Кіри» стала дебютом у повнометражному кіно для режисера Дениса Колеснікова. Реліз в Україні очікується у 2027 році.

До цієї конкурсної програми повнометражних фільмів також увійшла стрічка «Пам'ять» режисерки Владлени Санду, яка народилася в Криму, довгий час жила в Чечні, а зараз мешкає у Нідерландах.

До секції Spectrum увійшли фільми:

  • «Моя ранкова рутина», режисера Вадима Адамова;

Короткометражна документальна стрічка про рутину 19-річного солдата на лінії бойового зіткнення. Фільм знятий на GoPro безпосередньо в умовах бойових дій у Бахмуті. Спираючись на формат про ранкову рутину блогерів, камера фільмує історію ранку на лінії фронту.

  • «ЄвроКривбас», режисерок Марини Ткачук та Анни Паленчук;

Фільм досліджує європейську спадщину Дніпропетровщини та розповідає про внесок бельгійських, французьких, британських, німецьких і польських підприємців та інженерів у розвиток Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського.

  • «Гірник», режисера Миколи Бута;

Опинившись в епіцентрі російсько-української війни, мирні жителі Донбасу постають перед вибором: покинути свої домівки чи залишитися й щодня ризикувати життям. Фільм розповідає про їхні болісні дилеми та мужність волонтерів, які евакуюють людей і рятують їхніх тварин.

Також у цій секції покажуть стрічку «Раптура I: візит» (Rapture I — Visit), режисерки Аліси Бергер, яка народилася Дагестані й виросла в Україні. Стрічка розповідає про українського танцівника та його занедбану квартиру на Донбасі, де вже десять років триває війна.

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У секції Hits покажуть фільми:

  • «Всі відтінки спокуси», режисерки Ірини Громозди;

Події стрічки розгортаються у Львові наприкінці XIX століття. Амелія Крижевська-Зег, донька покійного винахідника гасової лампи, повертається до родинного маєтку, який перетворюється на пастку інтриг, пристрасті та смертельної небезпеки, де чоловік і слуги прагнуть її статків та зникнення. 

  • «На драйві», режисера Артема Литвиненка;

Пригодницька стрічка про сучасні реалії прифронтового міста Харкова. За сюжетом, компанія друзів знаходить покинуті авто в зачиненому через війну торговельному центрі й влаштовує перегони.

Кінофестиваль у Котбусі (FFC) — один із провідних світових фестивалів сучасного кіно з Центральної та Східної Європи. Фестиваль має три основні конкурси: Feature Film Competition, Short Film Competition та GenNext Competition. Конкурси доповнюються різноманітною програмою зі змінними тематичними та регіональними напрямками.

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