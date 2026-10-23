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В Україні оновили правила встановлення пам’ятників і монументів

Організацією конкурсів для монументів державного значення опікуватиметься Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

В Україні оновили правила встановлення пам’ятників і монументів
монумент «Батьківщина-мати»
Фото: EPA/UPG

Міністерство культури спільно з Міністерством відновлення затвердили оновлений порядок спорудження пам’ятників та монументів державного й місцевого значення. 

Про це ідеться на сайті Мінкультури.

Документ замінив попередні правила, які діяли ще з 2004 року.

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Відтепер перед встановленням пам'ятника обов'язково потрібно підготувати належне історичне обґрунтування, провести громадські обговорення, визначити джерела фінансування та провести відкритий мистецький конкурс. Окрім цього, проєкти мають відповідати вимогам безбар'єрності та доступності для маломобільних груп населення, ідеться в документі.

Організацією конкурсів для монументів державного значення опікуватиметься Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти після відповідного рішення уряду. Для місцевих пам’ятників конкурси проводитимуть визначені замовники.

Документ деталізує вимоги до історичних довідок: для осіб чи подій державного значення обов’язковим буде висновок Національної академії наук. Водночас порядок прямо забороняє встановлювати монументи, пов'язані з російською агресією, радянським минулим чи колоніальною політикою.

Для вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць зробили виняток. Якщо за загальним правилом пам’ятник можна зводити лише через рік після смерті особи чи завершення події, то для полеглих воїнів це обмеження не діятиме.

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