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В Ісландії відкрили виставку українських ікон із колекції Національного художнього музею

Ці роботи вперше експонуються за межами NAMU і до початку повномасштабного вторгнення Росії були частиною постійної експозиції.

CultHub
В Ісландії відкрили виставку українських ікон із колекції Національного художнього музею
Ікона в експозиції Національній галереї Ісландії
Фото: Надано Національним художнім музеєм України

17 жовтня 2026 року в Національній галереї Ісландії в Рейк’явіку відкрилася виставка «Там, де живе світло: українські ікони крізь століття». В експозиції представлено 32 ікони з колекції Національного художнього музею України (NAMU), створені в період від кінця XII до початку XIX століття. Про це повідомляє пресслужба NAMU.

Як повідомляють організатори, це вперше в історії музею його колекція ікон експонується за межами України. Більшість представлених творів раніше ніколи не залишали країну. Тепер відвідувачі Національної галереї Ісландії мають можливість познайомитися з українським сакральним мистецтвом, його багатовіковою історією та самобутніми художніми традиціями.

Виставка простежує розвиток українського іконопису протягом семи століть — від візантійських впливів до засвоєння готичних і ренесансних традицій та розквіту бароко. Представлені твори демонструють, як змінювалася художня мова українського сакрального мистецтва, зберігаючи власні особливості й водночас розвиваючись у тісному зв’язку з європейською культурою.

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Виставка в Ісландії триватиме рік
Фото: Надано Національним художнім музеєм України
Виставка в Ісландії триватиме рік

Проєкт реалізовано у співпраці Національної галереї Ісландії, Національного музею Ісландії та Національного художнього музею України за підтримки Міністерства культури та Міністерства закордонних справ Ісландії. Підготовка виставки тривала понад рік.

«Ідея цього проєкту виникла з бажання підтримати наших колег в Україні та водночас зробити українську культурну спадщину видимою для міжнародної аудиторії. Нам пощастило жити в одній із наймирніших країн світу, і ми хотіли простягнути руку допомоги колегам, які вже кілька років працюють у надзвичайно складних обставинах», — зазначила Інгібйорг Йоханнсдоттір, директорка Національної галереї Ісландії.

До початку повномасштабного російського вторгнення представлені в Ісландії твори були частиною постійної експозиції музею, яку довелося демонтувати у 2022 році задля збереження. Відтоді значна частина музейної колекції залишається недоступною для відвідувачів.

Після завершення експозиції роботи залишаться в Ісландії на зберігання до моменту поліпшення безпекової ситуації в Україні
Фото: Надано Національним художнім музеєм України
Після завершення експозиції роботи залишаться в Ісландії на зберігання до моменту поліпшення безпекової ситуації в Україні

Кураторка виставки — Олександра Шевлюга, завідувачка відділу стародавнього мистецтва Національного художнього музею України.

Виставка «Там, де живе світло: українські ікони крізь століття» триватиме рік — до 17 жовтня 2027 року. Після її завершення твори залишаться в Ісландії на відповідальному зберіганні до моменту, коли безпекова ситуація дозволить повернути їх в Україну.

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