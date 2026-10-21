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У Нідерландах видали дитячу книжку про історію та культуру України

Авторка тексту – Ліза Віда, ілюстраторка – Олеся Секереш.

CultHub
У Нідерландах видали дитячу книжку про історію та культуру України
Ліза Віда та Олеся Секереш із книгою.
Фото: LinkedIn Lisa Weeda

Нідерландсько-українська письменниця Ліза Віда та ілюстраторка Олеся Секереш видали дитячу книжку нідерландською про українську історію, кухню, музику та традиції у видавництві Blauw Gras. Про це повідомляє Читомо з посиланням на сайт видавництва. 

Книжка «Mooi boek over Oekraïne» («Гарна книжка про Україну») має 320 сторінок і розрахована на читачів від 10 років. Обкладинку розробив нідерландський дизайнер Роалд Трібелс.

 

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«У часи шаленої війни ця книжка показує, яка гарна Україна. Це книжка м’якої сили. Сили, яка нам конче потрібна», — написала Віда у LinkedIn.

 

За словами авторки, книжка знайомить з історією, кухнею, культурою, музикою, танцями, міфічними істотами, традиціями та гостинністю України. Серед героїв є й бабак Тимко Третій, який передбачає погоду.

Один із розворотів книжки
Один із розворотів книжки

 

У видавництві описують книжку як пригодницьку розповідь, що поєднує сюжет із пізнавальними фактами. Вона проводить читача від минулого до сьогодення, від культури до техніки. Для Віди це перша книжка для дітей.

 

Видавці пояснили, чому вирішили її видати: «Україна, здається, потрапляє в новини лише як сплюндрована країна, хоча водночас має буремну історію і так само буремне сьогодення. Цією книжкою ми хочемо показати, як Україна сяє».

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Ліза Віда — нідерландська письменниця українського походження, народилася 1989 року в Роттердамі. Її дебютний роман «Олександра» (2021) розповідає історію бабусі, яку нацисти вивезли з Луганщини на примусові роботи до Німеччини. Роман отримав премію «Бронзова сова» за найкращий дебют, потрапив до короткого списку премії Libris і вийшов сімома мовами. 

 

2024 року Віда видала роман «Танцювальна революція» та створила однойменну виставу. Також вона авторка VR-інсталяції «Розсипне», яку номінували на нагороду фестивалю IDFA 2019. Того ж 2024 року письменниця була серед гостей Книжкового Арсеналу. Зараз разом з історикинею Франкою Гуммельс вона готує книжку «За фасадом» про російську пропаганду.

 

Олеся Секереш — українська ілюстраторка. Її ілюстрації до книжки Василя Карп’юка «Чудернацька карпатська історія» («Брустури», 2024) потрапили до довгого списку премії World Illustration Awards 2024. У 2025 році книжка увійшла до каталогу «Білі круки» Міжнародної молодіжної бібліотеки в Мюнхені. 

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