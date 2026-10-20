Їх відзначили в категоріях Conceptual Architecture, Small Architecture, Commercial Interior та Retail Interior.

Пʼять українських проєктів здобули міжнародну премію Architecture MasterPrize 2026, журі якого відзначають інновації в галузі архітектури, ландшафтної архітектури та дизайну інтер'єру. Про це повідомляють на сайті премії.

Ідеться про перемоги проєктів «Space of Absence» (Простір відсутності) та «Reconstruction of Gogol Street» (Реконструкція вулиці Гоголя) в категорії «Conceptual Architecture» (Концептуальна архітектура); «Hata-Mazanka» (Хата-мазанка) в категорії «Small Architecture» (Мала архутектура); MOI Restaurant (Ресторан MOI) у категорії «Commercial Interior» (Комерційний інерʼєр); та «Gunia Project Showroom» (Шоурум Gunia Project) у категорії «Retail Interior» (Інтер'єр роздрібної торгівлі).

«Space of Absence» – меморіал загиблим від російського ракетного удару 14 січня 2023 року в Дніпрі архітектора й архітекторки Дмитра Волика та Ксенії Донецької, а також дизайнерської команди, до якої увійшли Віра Кісельова, Ірина Борцова та Дар'я Кощеєва.

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За описом, концепція проєкту зосереджена на контрасті між збереженої частини будівлі та порожнечею. Металевий каркас має на меті відтворити втрачений силует без стін та підлоги, утворюючи фантомну структуру. Усередині розташовані 46 підвісні скляні світлові сфери, які, за задумом, мають символізувати душі загиблих.

Фото: architectureprize.com Проєкт «Reconstruction of Gogol Street»

«Reconstruction of Gogol Street» в Дніпрі також створена Воликом та Донецькою у співпраці з Поліною Щербаково, Кісельовою, Борцовою та Кощеєвою.

За описом, проєкт має на меті перетворити вулицю на багатофункціональний пішохідний бульвар. Перепад висот у три метри створює три зони: транспортну, для відпочинку та пішохідну з велодоріжками. За задумом, вхід до підземного паркінгу, який водночас слугує укриттям, виступає з бруківки та нагадує скелю.

Фото: architectureprize.com Проєкт «Hata-Mazanka»

«Hata-Mazanka» – гостьові будинки на приватній території маєтку в центрі України, створені студією YOD Group із залученням архітекторів Володимира Непийводи й Дмитра Бонеско, а також дизайнерської команди за участі Наталії Тимошенко та Яни Рогожинської.

За описом, проєкт має на меті переосмислити традиційну мазанку крізь призму сучасності. Засклені фасади замінюють побілені стіни – вони мають на меті розчинити межі між інтерʼєром та природою, а великий солом'яний дах – сформувати скульптурний силует. Усередині планування зосереджено на бетонному ядрі у стилі екомінімалізму. Проєкт має на меті інтегрувати культурні архетипи у вишуканий архітектурний досвід.

Фото: architectureprize.com Проєкт «MOI Restaurant»

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MOI Restaurant – заклад мексиканської та японської кулінарних традицій в лондонському районі Сохо. Проєкт простору розробила студія Yodezeen на чолі з архітекторами та архітекторкою Артемом Звєрєвим, Артуром Шарфом та Анною Тарабановою.

За описом, ресторан площею 650 квадратних метрів поєднує органічну форму, культурний контраст та сенсорну глибину. Дизайн інтерʼєру включає змієподібну люстру, відкриту кухню, біонічні сходи та плетені текстури, які, за задумом, схожі на природні ландшафти, але водночас зберігають матеріальну автентичність

Фото: architectureprize.com Проєкт «Gunia Project Showroom»

Gunia Project Showroom українського бренду Gunia Project розташований у будівлі XIX століття біля станції метро «Золоті ворота» в Києві. Його спроєктувала студія Temp Project за участі архітекторки Анастасії Темпинської, а також Кирила Хіврича, Люби Андрєєвої та Дани Артеменко, які працювали над дизайном.

За описом, проєкт флагмантського шоуруму має на меті продемонструвати баланс між спадщиною та сучасним дизайном. Під час роботи над простором дизайнери стикнулись з обмеженим денним освітленням та вимогами зберегти памʼятки. Вони трансформували істричні елементи – шафи з червоного дерева перетворили на системи освітлення та розширили візуальний простір за допомогою дзеркал, плитки та мінімалістичних світильників.

Про Architecture MasterPrize:

заснована організацією Farmani Group у 2016 році;

у 2016 році; має на меті вшанувати обʼєкти архітектури, дизайну інтер'єру та ландшафтної архітектури задля підвищення світового визнання архітектурного мистецтва;