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На фестивалі у Братиславі покажуть три українські документальні фільми

У програмі «Королеви радості» Ольги Гібелінди, «Сліди» Аліси Коваленко і «Тиха повінь» Дмитра Сухолиткого-Собчука.

CultHub
На фестивалі у Братиславі покажуть три українські документальні фільми
Фото: Український інстут

На фестивалі Jeden svet у Братиславі, Словаччина, покажуть українську кінопрограму. Про це повідомляє Український інститут, за підтримки якого відбудеться подія.

У програмі кінофестивалю покажуть такі стрічки:

  • 22 жовтня — «Королеви радості», режисерка Ольга Гібелінда, продюсери Іванна Хіцинська, Луї Бодемон
  • 24 жовтня — «Сліди», режисерка Аліса Коваленко, співрежисерка Марися Нікітюк, продюсерки Наталія Лібет, Ольга Брегман

«Сліди» — переможець програми proMOTION від Українського інституту та Eurimages 2025 та є кандидатом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», фільм також висунуто на здобуття премії Європейської кіноакадемії.

  • 25 жовтня — «Тиха повінь», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери Каріна Костина, Євген Рачковський (TABOR)

Також у межах фестивалю відбудеться дискусія «Колоніалізм між Сходом і Заходом: хто розповідає історію?», де обговорять формування наративів та культурної пам'яті, осмислення імперською та колоніальної спадщини різними суспільствами тощо. У розмові візьме участь програмна директорка Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Юлія Коваленко.

Фестиваль Jeden svet – найбільший і найстаріший документальний кінофестиваль у Словаччині, який цьогоріч відбудеться 20–25 жовтня.

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