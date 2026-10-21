На фестивалі у Братиславі покажуть три українські документальні фільми

На фестивалі Jeden svet у Братиславі, Словаччина, покажуть українську кінопрограму. Про це повідомляє Український інститут, за підтримки якого відбудеться подія.

У програмі кінофестивалю покажуть такі стрічки:

22 жовтня — «Королеви радості», режисерка Ольга Гібелінда, продюсери Іванна Хіцинська, Луї Бодемон

24 жовтня — «Сліди», режисерка Аліса Коваленко, співрежисерка Марися Нікітюк, продюсерки Наталія Лібет, Ольга Брегман

«Сліди» — переможець програми proMOTION від Українського інституту та Eurimages 2025 та є кандидатом від України на 99-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», фільм також висунуто на здобуття премії Європейської кіноакадемії.

25 жовтня — «Тиха повінь», режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук, продюсери Каріна Костина, Євген Рачковський (TABOR)

Також у межах фестивалю відбудеться дискусія «Колоніалізм між Сходом і Заходом: хто розповідає історію?», де обговорять формування наративів та культурної пам'яті, осмислення імперською та колоніальної спадщини різними суспільствами тощо. У розмові візьме участь програмна директорка Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Юлія Коваленко.

Фестиваль Jeden svet – найбільший і найстаріший документальний кінофестиваль у Словаччині, який цьогоріч відбудеться 20–25 жовтня.