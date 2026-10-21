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Опитування: після повномасштабного вторгнення 24% українців припинили читати книжки російською

8% опитаних взагалі не читали книжок російською мовою. 

Опитування: після повномасштабного вторгнення 24% українців припинили читати книжки російською
Фото: EPA/UPG

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рідше.

Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research на замовлення Міністерства культури України.

У респондентів запитали, якими мовами вони читали або слухали книжки протягом останніх 12 місяців. Так, 87% відповіли, що українською, 42% – російською, 8% – англійською, 1% – іншими мовами, а 1% було важко відповісти.

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На запитання, чи змінилося їх ставлення до читання книжок російською мовою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24% відповіли, що повністю припинили читати книжки російською мовою, 25% – стали читати російською значно рідше, 22% – ставлення змінилося, але це не вплинуло на те, якою мовою читають, 16% – ставлення не змінилося.

8% – не читали книжок російською мовою ні до, ні після повномасштабного вторгнення, а 5% було важко важко відповісти.

Також дослідження показало, що 59% українців читали або слухали книжки принаймні кілька разів на місяць протягом останнього року, 22% – читають кілька разів на рік, або менше, а 13% – за останні 12 місяців не читали жодного разу. 

Також майже 50% українських читачів не купували книжок протягом останніх трьох місяців, 34% купували виключно друковані книги. Згідно з опитуванням, друковані книжки залишаються найпоширенішим форматом читання, зокрема, 58% респондентів відповіли, що обирають друковану книгу, 44% – електронну, 35% – аудіокнигу. 

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Крім того, лише 34% українців вважають, що в їхньому населеному пункті достатньо книгарень, 22% кажуть, що їх замало, 21% – що книгарень немає взагалі.

Комплексне дослідження "Читання в Україні: поведінка, мотивація та інструменти залучення" охопило 41 глибинне інтерв'ю (березень-травень 2026 року) та опитування 2200 респондентів віком від 14 років (17-25 серпня 2026 року). Опитування не охоплювало тимчасово окуповані території та території активних бойових дій.

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