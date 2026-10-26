У Франції покажуть виставку української художниці-керамістки Єлизавети Портнової

3–28 листопада 2026 року в Maison Pour Tous de Ville-d’Avray, поблизу Парижа, пройде виставка української художниці та керамістки Єлизавети Портнової. Експозиція об’єднає близько 30 скульптур і серії авторської керамічної біжутерії, створені у Франції, Фінляндії та Японії.

Роботи Портнової покажуть у проєкті TRAVERSÉES поряд із творами фотографа Абдула Сабура та художника Халеда Алхані. Виставку організувала асоціація ASSARVA з нагоди 10-річчя та об’єднує трьох митців і три історії взаємодії з досвідом війни.

Єлизавета Портнова досліджує кераміку як матеріал, що зберігає відбитки часу, особистого досвіду та взаємодії людини зі світом. Особливе місце в експозиції посідають роботи, пов’язані з Деревом життя – символом української культури, що уособлює зв’язок поколінь, пам’ять і безперервність життя. У творчості художниці цей образ стає частиною діалогу між культурною традицією та особистим досвідом. Під час резиденції в Японії із січня до червня 2026 року мисткиня створила 35 скульптур. Серед них – робота, виконана у співпраці з українським військовослужбовцем із позивним Мамай. До композиції інтегровано керамічне горнятко, виліплене ним під час служби поблизу Слов’янська та позначене слідами від куль. Цей предмет поєднує повсякденний досвід людини з реальністю війни та нагадує про тих, хто захищає Україну й залишається носієм її культури. Інша особиста робота присвячена Олександру Шафірову – вчителю художниці, який відіграв важливу роль у формуванні її мистецького шляху.

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3 листопада 2026 року о 19:30 Єлизавета Портнова проведе відкриту лекцію про власну творчість, сучасну керамічну скульптуру та розвиток керамічного мистецтва в Україні. Зустріч стане можливістю дізнатися більше про її художній шлях, міжнародні резиденції та роль української культурної спадщини в сучасному мистецтві.

Фото: Андрій Кириченко Скульптура Єлизавети Портнової

Фото: Андрій Кириченко Скульптура Єлизавети Портнової

Про Єлизавету Портнову:

українська художниця та керамістка, понад два десятиліття працює з художньою керамікою й скульптурою, експериментує з матеріалами та досліджує можливості пластичної форми;