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У Німеччині автомобіль в’їхав у натовп. Є поранені, підозрювані втекли

За попередньою інформацією, водій навмисно скерував машину туди, де стояли люди.

У Німеччині автомобіль в’їхав у натовп. Є поранені, підозрювані втекли
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У німецькому місті Нойштадт-ам-Рюбенберге поблизу Ганновера автомобіль BMW в’їхав у групу людей. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника поліції.

Унаслідок інциденту, що стався незадовго до опівночі 26 жовтня, постраждали четверо-п’ятеро людей. Їхні травми – від легких до тяжких.

За попередніми даними, водій навмисно скерував автомобіль у натовп. Патрульні, які перебували неподалік, втрутилися, щоб запобігти подальшим травмам. Під час інциденту поліцейські відкрили вогонь по автомобілю.

За інформацією правоохоронців, учасники події, ймовірно, були знайомі між собою. Люди, які перебували в BMW, втекли й наразі залишаються на волі.

  • Раніше в австралійському місті Ньюкасл автомобіль в’їхав у натовп уболівальників регбійної команди "Ньюкасл Найт". Постраждали щонайменше 10 людей, серед них діти. Поліція затримала 18-річного водія, якого доправили до лікарні для проведення обов’язкових аналізів. Імовірно, чоловік втратив керування автомобілем.
  • Наприкінці вересня в  Польщі, у селі Дахова поблизу Познані, 39-річний чоловік на автомобілі в’їхав у групу людей. Унаслідок наїзду троє осіб дістали травми, одного з них врятувати не вдалося – загиблим виявився брат водія. Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою версією поліції, чоловік навмисно спрямував автомобіль у натовп. Після інциденту він утік, але згодом його затримали. 
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