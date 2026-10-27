У німецькому місті Нойштадт-ам-Рюбенберге поблизу Ганновера автомобіль BMW в’їхав у групу людей.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника поліції.
Унаслідок інциденту, що стався незадовго до опівночі 26 жовтня, постраждали четверо-п’ятеро людей. Їхні травми – від легких до тяжких.
За попередніми даними, водій навмисно скерував автомобіль у натовп. Патрульні, які перебували неподалік, втрутилися, щоб запобігти подальшим травмам. Під час інциденту поліцейські відкрили вогонь по автомобілю.
За інформацією правоохоронців, учасники події, ймовірно, були знайомі між собою. Люди, які перебували в BMW, втекли й наразі залишаються на волі.
- Раніше в австралійському місті Ньюкасл автомобіль в’їхав у натовп уболівальників регбійної команди "Ньюкасл Найт". Постраждали щонайменше 10 людей, серед них діти. Поліція затримала 18-річного водія, якого доправили до лікарні для проведення обов’язкових аналізів. Імовірно, чоловік втратив керування автомобілем.
- Наприкінці вересня в Польщі, у селі Дахова поблизу Познані, 39-річний чоловік на автомобілі в’їхав у групу людей. Унаслідок наїзду троє осіб дістали травми, одного з них врятувати не вдалося – загиблим виявився брат водія. Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою версією поліції, чоловік навмисно спрямував автомобіль у натовп. Після інциденту він утік, але згодом його затримали.