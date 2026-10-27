За попередньою інформацією, водій навмисно скерував машину туди, де стояли люди.

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У німецькому місті Нойштадт-ам-Рюбенберге поблизу Ганновера автомобіль BMW в’їхав у групу людей.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника поліції.

Унаслідок інциденту, що стався незадовго до опівночі 26 жовтня, постраждали четверо-п’ятеро людей. Їхні травми – від легких до тяжких.

За попередніми даними, водій навмисно скерував автомобіль у натовп. Патрульні, які перебували неподалік, втрутилися, щоб запобігти подальшим травмам. Під час інциденту поліцейські відкрили вогонь по автомобілю.

За інформацією правоохоронців, учасники події, ймовірно, були знайомі між собою. Люди, які перебували в BMW, втекли й наразі залишаються на волі.