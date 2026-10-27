​У Празі сталася пожежа біля будинку власника збройової компанії STV Group. Поліція не виключає підпал

У празькому районі Кунратіце вночі сталася пожежа біля приватного будинку мільярдера Мартіна Дрди, власника збройової групи STV Group. Правоохоронці розслідують обставини займання та не виключають, що його могли спричинити навмисно.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Пожежа виникла приблизно за пів години до опівночі біля входу до будинку, поруч із гаражем. Сусіди помітили полум’я та викликали рятувальників. Вогонь частково пошкодив утеплення й зовнішнє облицювання будівлі.

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Пожежникам довелося розібрати частину конструкції. Збитки попередньо оцінили у 200 тисяч чеських крон.

Поліція спільно з пожежними експертами встановлює причини інциденту. Слідчі наразі розглядають кілька версій: технічну несправність, недбалість або умисний підпал.

Що передувало?

У середині жовтня Financial Times із посиланням на джерела у розвідувальних службах повідомляла, що керівники оборонних компаній можуть стати мішенями російських агентів. Особливий ризик, за даними видання, існує для керівників невеликих підприємств, які виробляють безпілотники та компоненти до них.

Про ймовірність небезпечніших операцій Росії в Чехії та інших демократичних країнах також попереджав директор чеської Служби безпеки та інформації (BIS) Міхал Коуделка.

Раніше в Литві та Чехії біля офісів оборонних компаній RSI Europe і CSG, які постачають озброєння Україні, виявили ритуальні вінки та фотографії керівників із чорними стрічками. У Центрі протидії дезінформації розцінили це як провокацію російських спецслужб, спрямовану на залякування європейського бізнесу та тиск на партнерів України.