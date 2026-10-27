Уряд спростив оренду державного та комунального майна для постраждалого бізнесу та цифрової інфраструктури

Йдеться про оренду приміщень без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання.

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Підприємства, які постраждали через російську агресію, зможуть орендувати державні та комунальні приміщення без аукціону.

Як розповів український премʼєр-міністр Сергій Корецький, так бізнес швидше знаходитиме нові площі та відновлюватиме роботу.

Оскільки Росія системно б’є по українській цифровій інфраструктурі, зокрема по дата-центрах,уряд вживає заходів, щоб захистити державні інформаційні ресурси та забезпечити безперебійну роботу електронних сервісів.

Надавачі хмарних послуг і послуг дата-центрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи зможуть орендувати приміщення без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання.

Також спрощують оренду для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру.