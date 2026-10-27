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Уряд спростив оренду державного та комунального майна для постраждалого бізнесу та цифрової інфраструктури

Йдеться про оренду приміщень без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання.

Уряд спростив оренду державного та комунального майна для постраждалого бізнесу та цифрової інфраструктури
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: КМУ

Підприємства, які постраждали через російську агресію, зможуть орендувати державні та комунальні приміщення без аукціону. 

Як розповів український премʼєр-міністр Сергій Корецький, так бізнес швидше знаходитиме нові площі та відновлюватиме роботу.

Оскільки Росія системно б’є по українській цифровій інфраструктурі, зокрема по дата-центрах,уряд вживає заходів, щоб захистити державні інформаційні ресурси та забезпечити безперебійну роботу електронних сервісів.

Надавачі хмарних послуг і послуг дата-центрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи зможуть орендувати приміщення без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання.

Також спрощують оренду для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру.

  • На початку жовтня унаслідок російської атаки пошкоджень зазнав датацентр компанії GigaCenter. Через це клієнти можуть спостерігати перебої в роботі обладнання, розміщеного на майданчику.
  • Станом на 1 жовтня дата-центр dline.ua. був повністю зруйнований. Водночас усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики.
  • 1 жовтня про припинення роботи також повідомив дата-центр "Парковий". Ушкодження внаслідок ударів були критичними. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе, повідомили в датацентрі. Також додали, що дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках в Євросоюзі.
  • Раніше внаслідок неодноразових ударів РФ зупинив роботу дата-центр Cosmonova. Руйнування були масштабними. 
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