У КМДА закликали не поширювати фото та відео пошкоджених обстрілами мостів

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У Київській міській державній адміністрації закликали не поширювати фото та відео пошкоджених обстрілами мостів у столиці, бо це допомагає ворогу оцінити масштаби руйнувань.

Про це йдеться у повідомленні в соцмережах.

«Закликаємо представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не поширювати фото та відео пошкоджень мостових переправ столиці, зокрема Південного мосту», – розповіли в адміністрації.

Детальні зображення пошкоджень стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію.

Тому просять дотримуватися правил інформаційної безпеки:

використовувати для публікацій лише ті фото та відео, які оприлюднили офіційні установи;

не публікувати та не поширювати зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостів;

видалити раніше оприлюднені матеріали, які можуть містити чутливу інформацію.

В КМДА нагадують, що законодавство України передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак.