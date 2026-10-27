У КМДА закликали не поширювати фото та відео пошкоджених обстрілами мостів

У Київській міській державній адміністрації закликали не поширювати фото та відео пошкоджених обстрілами мостів у столиці, бо це допомагає ворогу оцінити масштаби руйнувань.
Про це йдеться у повідомленні в соцмережах.
«Закликаємо представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не поширювати фото та відео пошкоджень мостових переправ столиці, зокрема Південного мосту», – розповіли в адміністрації.
Детальні зображення пошкоджень стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію.
Тому просять дотримуватися правил інформаційної безпеки:
- використовувати для публікацій лише ті фото та відео, які оприлюднили офіційні установи;
- не публікувати та не поширювати зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостів;
- видалити раніше оприлюднені матеріали, які можуть містити чутливу інформацію.
В КМДА нагадують, що законодавство України передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак.
- У Києві після балістичної атаки в ніч на 27 жовтня перекривали Південний міст.