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У КМДА закликали не поширювати фото та відео пошкоджених обстрілами мостів

Поширення такого контенту допомагає ворогу оцінити масштаби руйнувань. 

У КМДА закликали не поширювати фото та відео пошкоджених обстрілами мостів
Фото: Зоряна Стельмах

У Київській міській державній адміністрації закликали не поширювати фото та відео пошкоджених обстрілами мостів у столиці, бо це допомагає ворогу оцінити масштаби руйнувань. 

Про це йдеться у повідомленні в соцмережах

«Закликаємо представників медіа, адміністраторів інформаційних каналів і користувачів соцмереж не поширювати фото та відео пошкоджень мостових переправ столиці, зокрема Південного мосту», – розповіли в адміністрації. 

Детальні зображення пошкоджень стратегічних об’єктів транспортної інфраструктури можуть допомогти ворогу оцінити результати атак і зібрати розвідувальну інформацію.

Тому просять дотримуватися правил інформаційної безпеки:

  • використовувати для публікацій лише ті фото та відео, які оприлюднили офіційні установи;
  • не публікувати та не поширювати зображення, що розкривають деталі пошкоджень мостів;
  • видалити раніше оприлюднені матеріали, які можуть містити чутливу інформацію.

В КМДА нагадують, що законодавство України передбачає відповідальність, зокрема кримінальну, за поширення окремих відомостей про наслідки ворожих атак.

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