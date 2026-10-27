Україна готує законодавчі зміни для впровадження угоди NATO SOFA

Ця угода визначає правовий статус військовослужбовців під час перебування на території іншої держави.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

іністерство оборони України провело робочу зустріч із представниками 18 державних інституцій, щоб узгодити підходи до застосування Угоди НАТО про статус збройних сил.

Як повідомила пресслужба українського міністерства, на заході говорили про кримінальну юрисдикцію, зміни до процесуального законодавства, порядок розгляду претензій, відшкодування шкоди, а також митне регулювання і оподаткування.

Угода NATO SOFA визначає правовий статус військовослужбовців країн-учасниць під час їхнього перебування на території іншої держави, зауважило Міноборони.

Основою для подальшої роботи став проєкт Імплементаційного плану, який Міноборони розробило спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Напрацьовані пропозиції використають для внесення змін до українського законодавства.