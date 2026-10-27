В середу в Україні подекуди дощитиме, повітря прогріється до +17°

В середу, 28 жовтня, в Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на Закарпатті та на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.
На Київщині та в Києві невеликий дощ.
Температура повітря по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.