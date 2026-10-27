В середу в Україні подекуди дощитиме, повітря прогріється до +17°

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В середу, 28 жовтня, в Україні, крім східних, вночі і більшості західних областей, невеликі, на півдні країни місцями помірні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook Прогноз погоди на 28 жовтня

Реклама

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; на Закарпатті та на півдні країни вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.

На Київщині та в Києві невеликий дощ.

Температура повітря по області вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.