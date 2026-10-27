За словами першої леді США, це має забезпечити безпечний шлях для гуманітарних конвоїв.

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Зона локального перемир'я між Україною та Росією розширилася за межі окупованого міста Олешки Херсонської області.

Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп на своїй сторінці в Facebook.

В окупованих Олешках із 3:00 27 жовтня розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада

"Час перемир'я перенесли на два дні раніше, щоб захистити безпеку цивільних осіб та забезпечити можливість доставки критичної гуманітарної допомоги. Географічна територія розширилася за межами Олешків, щоб забезпечити безпечний шлях для гуманітарних конвоїв", - зазначила перша леді США.

Вона додала, що відповідну інформацію підтвердили в Головному штабі російських збройних сил.

25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.

До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.