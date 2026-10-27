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Меланія Трамп: зона перемир'я розширилася за межі Олешків

За словами першої леді США, це має забезпечити безпечний шлях для гуманітарних конвоїв.

Меланія Трамп: зона перемир'я розширилася за межі Олешків
Зруйновані будинки в Олешках
Фото: соцмережі

Зона локального перемир'я між Україною та Росією розширилася за межі окупованого міста Олешки Херсонської області.

Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп на своїй сторінці в Facebook.

В окупованих Олешках із 3:00 27 жовтня розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада

"Час перемир'я перенесли на два дні раніше, щоб захистити безпеку цивільних осіб та забезпечити можливість доставки критичної гуманітарної допомоги. Географічна територія розширилася за межами Олешків, щоб забезпечити безпечний шлях для гуманітарних конвоїв", - зазначила перша леді США.

Вона додала, що відповідну інформацію підтвердили в Головному штабі російських збройних сил.

  • 25 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.
  • До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
  • Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики. 
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