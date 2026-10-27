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Фінляндія залучає 240 млн євро фінансування для відбудови України

Для цього фінське агентство Finnvera уклало угоду з Єврокомісією.

Фінляндія залучає 240 млн євро фінансування для відбудови України
зустріч керівник МЗС України і Фінляндії
Фото: МЗС України

Фінляндія залучає 240 мільйонів євро фінансування для відбудови України. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, ідеться на сайті МЗС.

Угода між фінським агентством Finnvera та Єврокомісією відкриває можливості для бізнесу з Фінляндії. Фінські компанії зможуть долучитися до відновлення України в енергетиці, цифровій інфраструктурі, логістиці, видобутку й переробці критичної сировини, а також в оборонному секторі та сфері товарів подвійного призначення, пояснив Сибіга.

Під час переговорів міністри також приділили особливу увагу розширенню проєктів Коаліції укриттів.

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