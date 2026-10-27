Бюджетний комітет Верховної Ради запропонував врахувати 90 пропозицій народних депутатів до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Зокрема, комітет доручив уряду до другого читання опрацювати підвищення грошового забезпечення військовослужбовців і збільшення державних гарантій для оборонних підприємств.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа («Слуга народу») під час представлення висновків до проєкту бюджету на 2027 рік, інформує LB.ua.

«Ми отримали від вас 5236 поправок до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Я вже казала, що це рекорд за останні 24 роки. Але це не завадило нам уважно розглянути всі ваші пропозиції», – сказала Підласа, звертаючись до народних депутатів.

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За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок загалом потрібно додатково 13,5 трлн гривень, зазначила голова комітету.

«Це майже два бюджети на наступний рік», – наголосила вона.

Багато пропозицій не відповідають вимогам Регламенту, – Підласа

Підласа звернула увагу на те, що багато пропозицій, як і завжди, не відповідають вимогам Регламенту, оскільки вони не збалансовані або ж запропоновані джерела не підтверджуються розрахунками і не є реалістичними.

«У результаті засідань робочої групи та бюджетного комітету ми запропонували врахувати 90 пропозицій в усіх сферах нашого життя, починаючи від оборони, соціальної політики, охорони здоров'я, закінчуючи місцевими бюджетами», – повідомила вона.

Голова комітету зауважила, що у сфері оборони комітет доручив уряду до другого читання бюджету опрацювати кілька «надважливих питань».

Йдеться про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та питання збільшення обсягу державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Народні депутати, за її словами, пропонують збільшити обсяг цих гарантій удвічі – до 60 млрд гривень.

«Ми також доручаємо уряду опрацювати питання збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України», – додала Підласа.

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У сфері охорони здоров'я комітет доручив уряду передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на рідкісні захворювання, зокрема ахондроплазію, автоімунні захворювання нервової системи та нейром'язові захворювання.

«Це додаткові кошти до того 21 млрд гривень на ліки, які вже закладено у проєкті державного бюджету», – пояснила голова комітету.

Загалом, як зазначила Підласа, комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проєкт постанови з висновками та пропозиціями до держбюджету-2027 і направити проєкт бюджету уряду для підготовки до другого читання.

Голосування за основу має відбутися сьогодні, 27 жовтня.