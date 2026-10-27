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Зеленському доповіли про перші результати і хід операції «Велес»

Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. 

Зеленському доповіли про перші результати і хід операції «Велес»
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/соцмережі

Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про перші результати операції «Велес», яку проводить 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» на Купʼянському напрямку фронту. 

Про це написав глава держави у соцмережах

«Важлива наша операція на Купʼянському напрямку. Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса доповіли про перші результати та хід операції «Велес», яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія». Вже знищено більше сотні російських окупантів, більше тридцяти взято в полон. Просування під землею – понад 15 кілометрів», – розповів він. 

Росіяни намагалися використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватись через українські позиції та переходити до штурмових дій. Проте українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною. 

«Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку», – написав Зеленський. 

  • Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська, повідомили в корпусі.
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