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У Києві підприємство без дозволів спалювало автомобільні шини: площа забруднення перевищує 1000 кв.м

У відібраній пробі ґрунту виявили перевищення сульфатів у 4,8 рази.

У Києві підприємство без дозволів спалювало автомобільні шини: площа забруднення перевищує 1000 кв.м
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

У Києві підприємство без дозволів займалося утилізацією автомобільних шин, забруднюючи довкілля.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Встановлено, що підприємство щонайменше з 2021 року замість передбаченої утилізації відпрацьованих автомобільних шин спалювало їх у промислових печах в Деснянському районі Києва. Ліцензії на таку діяльність та необхідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємство не мало. 

Відпрацьовані шини та залишки після їх спалювання зберігали безпосередньо на комунальній земельній ділянці, не відведеній під ці потреби, що призводило до забруднення ґрунту шкідливими речовинами. У відібраній пробі ґрунту виявлено перевищення за показником «сульфати» у 4,8 разів. Площа забрудненої частини земельної ділянки становить  понад 1000 кв.м. 

Висновками інженерно-екологічної експертизи встановлено, що діяльністю підприємства внаслідок забруднення земельної ділянки сульфатами столичній громаді завдано збитків на 3,9 млн гривень.

Директору підприємства, що займалося утилізацією автомобільних шин, повідомлено про підозру у забрудненні земель та зловживанні службовими повноваженнями.

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