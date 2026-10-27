У Києві підприємство без дозволів спалювало автомобільні шини: площа забруднення перевищує 1000 кв.м

У Києві підприємство без дозволів займалося утилізацією автомобільних шин, забруднюючи довкілля.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Встановлено, що підприємство щонайменше з 2021 року замість передбаченої утилізації відпрацьованих автомобільних шин спалювало їх у промислових печах в Деснянському районі Києва. Ліцензії на таку діяльність та необхідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємство не мало.

Відпрацьовані шини та залишки після їх спалювання зберігали безпосередньо на комунальній земельній ділянці, не відведеній під ці потреби, що призводило до забруднення ґрунту шкідливими речовинами. У відібраній пробі ґрунту виявлено перевищення за показником «сульфати» у 4,8 разів. Площа забрудненої частини земельної ділянки становить понад 1000 кв.м.

Висновками інженерно-екологічної експертизи встановлено, що діяльністю підприємства внаслідок забруднення земельної ділянки сульфатами столичній громаді завдано збитків на 3,9 млн гривень.

Директору підприємства, що займалося утилізацією автомобільних шин, повідомлено про підозру у забрудненні земель та зловживанні службовими повноваженнями.