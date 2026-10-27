Уряд підписав меморандум із операторами таксі, щоб не допускати критичного зростання цін у Києві

Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту, зокрема метрополітену або іншого форс-мажору, повʼязаного з логістикою в столиці.

«Наприклад, як це сталося сьогодні після атаки на Південний міст», - написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Меморандум передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

Реклама

Тобто якщо базовий тариф за звичних умов – без тривог, заторів тощо – з точки А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн – то максимум 525 грн.

Пасажири можуть самі регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі.

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий.

«Розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку», – написав премʼєр і додав, що уряд уважно стежитиме за виконанням згаданих вище правил.