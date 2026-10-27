Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
ГоловнаКиїв

Уряд підписав меморандум із операторами таксі, щоб не допускати критичного зростання цін у Києві

Угода передбачає встановлення стелі цін. 

Уряд підписав меморандум із операторами таксі, щоб не допускати критичного зростання цін у Києві
ілюстративне фото
Фото: pixabay

Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту, зокрема метрополітену або іншого форс-мажору, повʼязаного з логістикою в столиці. 

«Наприклад, як це сталося сьогодні після атаки на Південний міст», - написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький. 

Меморандум передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

Реклама

Тобто якщо базовий тариф за звичних умов – без тривог, заторів тощо – з точки А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн – то максимум 525 грн.

Пасажири можуть самі регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі.

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий.

«Розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку», – написав премʼєр і додав, що уряд уважно стежитиме за виконанням згаданих вище правил.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies