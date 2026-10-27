178 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там Сили оборони відбили 24 ворожих штурми.

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Від початку доби 27 жовтня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару та 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 5942 дрони-камікадзе та здійснив 1563 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти здійснили 27 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка та Мала Вовча. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки. Триває бій.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Нового, Ставків та Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Ямпіль та у бік Оріхуватки.

На Краматорському напрямку ворог один раз штурмував у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Райського, Павлівки. Одна штурмова дія противника триває.

Двадцять чотири атаки здійснював ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Водянське, Василівка, Молодецьке та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Добропілля, Ганнівка, Новогришине, Гуліве, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 23 окупантів, 8 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки та один спеціальний засіб. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ, один пункт управління БпЛА та 39 укриттів противника. Знищено або подавлено 173 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих атак у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка. Триває бій.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.