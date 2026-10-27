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На Київщині трьох чоловіків підозрюють в підготовці замовного нападу з кислотою

За виконання завдання замовники обіцяли 10 тис. доларів.

На Київщині трьох чоловіків підозрюють в підготовці замовного нападу з кислотою
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Правоохоронці викрили трьох осіб, яких підозрюють у підготовці замовного нападу із застосуванням кислоти на 52-річну жительку Вишгорода.  

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані діяли на замовлення третіх осіб за грошову винагороду. Вони збирали інформацію про потерпілу, вивчали її маршрути та розпорядок дня, вели приховане спостереження. Дію кислоти попередньо випробували, а саму речовину зберігали у спеціально облаштованому схроні.

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21-річного виконавця затримали біля дверей квартири жінки у Вишгороді. Він мав при собі сульфатну кислоту, яку планував вилити на потерпілу. За виконання завдання замовники обіцяли йому 10 тисяч доларів США.

Одночасно в Києві затримали двох співорганізаторів віком 37 та 54 роки.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Під час обшуків правоохоронці вилучили кислоту, автомат АКС-74У, гроші, телефони та інші речові докази.

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора

Наразі документується причетність підозрюваних до організації інших насильницьких злочинів, умисного пошкодження майна шляхом підпалів, а також перевіряються дані щодо підготовки інших особливо тяжких злочинів на замовлення. 

Трьом чоловікам повідомили про підозру в замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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