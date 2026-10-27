Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі (оновлено)

Ввечері, 27 жовтня, росіяни вдарили по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова. Троє людей постраждали.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Близько 22:40 зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, у ньому є заблоковані люди.
Внаслідок атаки є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються.
Очільник ОВА Синєгубов повідомив, про трьох постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик.
- Упродовж дня росіяни атакували Харків безпілотниками. Зафіксовані влучання в Основ’янському, Шевченківському та Холодногірському районах. Одна людина постраждала.