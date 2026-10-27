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Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі (оновлено)

За попередніми даними, в будинку заблоковані люди.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові: є постраждалі (оновлено)
Ігор Терехов, міський голова Харкова
Фото: Зоряна Стельмах

Ввечері, 27 жовтня, росіяни вдарили по багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова. Троє людей постраждали.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 22:40 зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, у ньому є заблоковані люди.

Внаслідок атаки є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються.

Очільник ОВА Синєгубов повідомив, про трьох постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик.

  • Упродовж дня росіяни атакували Харків безпілотниками. Зафіксовані влучання в Основ’янському, Шевченківському та Холодногірському районах. Одна людина постраждала.
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