Радіодиктант національної єдності вперше написали в Центрах єдності українців в трьох країнах

27 жовтня, у День української писемності та мови, українці традиційно долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цього року вперше спільне написання організували в Центрах єдності українців у Берліні, Стокгольмі та Празі.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Цьогорічний текст мав назву «Лист, який не закінчується». Його автор – письменник і ветеран Артур Дронь. Диктант читали вчитель української мови Артур Пройдаков та громадська діячка і волонтерка Даша Астаф’єва.

До написання Радіодиктанту в Центрах єдності долучилися також представники дипломатичних установ України. Зокрема, у Берліні разом із українцями диктант написав Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Олексій Макеєв, а у Стокгольмі – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Швеція Світлана Заліщук.

"Тисячі українців та українок писали сьогодні Радіодиктант національної єдності. Люди у різних куточках України, різного віку, абсолютно різних професій та поглядів. І все це разом значно більше, ніж флешмоб чи акція. Це насправді про вкрай важливу здатність нашої мови.Українська – обʼєднує. Як би не намагався ворог стерти цю мову, вона жива, вона сильна і вона – діє", - написав президент України Володимир Зеленський в соцмережах.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала у 2000 році команда Українського Радіо задля єднання навколо мови. Минулого року до Радіодиктанту долучилися учасники понад з 38 країн світу, а до організаторів надійшло більше 11 тисяч листів із написаними текстами.