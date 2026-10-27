Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту, Туреччини в Україні.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Ми цінуємо дипломатичну присутність у Києві, поруч з нашими людьми. Цієї ночі посли відчули російські удари балістикою, бачили руйнування і, безперечно, розуміють, наскільки Україні потрібна допомога із захистом життів. Постачання і посилення нашої ППО, від «петріотів» до «хоків», – все це має значення кожного дня», – зауважив глава держави.

Він обговорив із послами зусилля заради миру, євроінтеграцію України, російську блокаду Чорного моря і продовольчу кризу, яку вона вже спричиняє у країнах, що покладаються на українське зерно. Також із усіма послами говорили також про актуальні двосторонні питання.