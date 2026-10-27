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Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів пʼяти країн

Президент обговорив із послами євроінтеграцію України, російську блокаду Чорного моря та актуальні двосторонні питання.

Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів пʼяти країн
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Канади, Іспанії, Швейцарії, Єгипту, Туреччини в Україні.

Про це він повідомив у соцмережах

«Ми цінуємо дипломатичну присутність у Києві, поруч з нашими людьми. Цієї ночі посли відчули російські удари балістикою, бачили руйнування і, безперечно, розуміють, наскільки Україні потрібна допомога із захистом життів. Постачання і посилення нашої ППО, від «петріотів» до «хоків», – все це має значення кожного дня», – зауважив глава держави. 

Він обговорив із послами зусилля заради миру, євроінтеграцію України, російську блокаду Чорного моря і продовольчу кризу, яку вона вже спричиняє у країнах, що покладаються на українське зерно. Також із усіма послами говорили також про актуальні двосторонні питання.

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