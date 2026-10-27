​Іспанія депортувала шукачів притулку до Марокко

Іспанія повернула до Марокко понад десяток мігрантів із Африки та Азії, які дісталися анклаву Сеута й отримали відмову в притулку.

Це перша подібна депортація з анклаву після масового перетину кордону в липні, передає Reuters.

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії заявили, що вислали групу після того, як Марокко погодилося її прийняти. Зараз ці люди перебувають на марокканській території. Відомство відмовилося називати точну кількість і громадянство депортованих, однак благодійні та правозахисні організації в Сеуті повідомили про 16 осіб із Сенегалу, Нігерії, Ємену, Камеруну і Бангладеш.

Представник іспанського МВС розповів, що Євросоюз вважає Марокко безпечною країною, тому депортації проводять із дотриманням усіх необхідних гарантій.

Наразі іспанська влада розмістила 8 тисяч мігрантів у центрах прийому і розглядає заяви про надання притулку від більшості тих, хто залишається в Сеуті.

Водночас кілька неурядових організацій, включно з Amnesty International, звернулися зі скаргою до омбудсмена Іспанії. Вони зазначають, що частина з понад 13 тисяч людей, які, за даними уряду, добровільно повернулися до Марокко із середини серпня, насправді залишили країну під примусом.