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​Іспанія депортувала шукачів притулку до Марокко

Це викликало обурення правозахисників.

​Іспанія депортувала шукачів притулку до Марокко
Мігранти ще залишаються у Сеуті
Фото: EPA/UPG

Іспанія повернула до Марокко понад десяток мігрантів із Африки та Азії, які дісталися анклаву Сеута й отримали відмову в притулку. 

Це перша подібна депортація з анклаву після масового перетину кордону в липні, передає Reuters.

У Міністерстві внутрішніх справ Іспанії заявили, що вислали групу після того, як Марокко погодилося її прийняти. Зараз ці люди перебувають на марокканській території. Відомство відмовилося називати точну кількість і громадянство депортованих, однак благодійні та правозахисні організації в Сеуті повідомили про 16 осіб із Сенегалу, Нігерії, Ємену, Камеруну і Бангладеш.

Представник іспанського МВС розповів, що Євросоюз вважає Марокко безпечною країною, тому депортації проводять із дотриманням усіх необхідних гарантій.

Наразі іспанська влада розмістила 8 тисяч мігрантів у центрах прийому і розглядає заяви про надання притулку від більшості тих, хто залишається в Сеуті.

Водночас кілька неурядових організацій, включно з Amnesty International, звернулися зі скаргою до омбудсмена Іспанії. Вони зазначають, що частина з понад 13 тисяч людей, які, за даними уряду, добровільно повернулися до Марокко із середини серпня, насправді залишили країну під примусом.

  • Раніше стало відомо, що Іспанія планує відійти від стандартних міграційних процедур і посилити правила подання заяв на притулок для мігрантів, які прибули до її північноафриканського анклаву Сеута під час масового переходу кордону в липні. 
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