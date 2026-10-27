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Унаслідок кібератаки на держсервіси Молдови міг статися витік даних близько 750 тисяч громадян

Першу атаку зупинили 23 жовтня, однак 25 і 27 жовтня хакери здійснили нові спроби.

Унаслідок кібератаки на держсервіси Молдови міг статися витік даних близько 750 тисяч громадян
хакерська атака
Фото: Reuters

Внаслідок серії хакерських атак на молдовські державні цифрові сервіси зловмисники могли отримати доступ до персональних даних приблизно 750 тисяч персональних кодів. 

Про це повідомило Агентство електронного управління за результатами попереднього розслідування, пише Newsmaker.

За даними відомства, із 19 по 23 жовтня хакери намагалися викрасти інформацію щодо майже мільйона ідентифікаційних номерів. Серед даних, до яких зловмисники могли отримати несанкціонований доступ, — імена та прізвища, дати й місця народження, відомості про родичів, медичне страхування, пенсії, інвалідність, посвідчення водія, власність на автомобілі чи компанії, а також фотографії та фінансові дані, зокрема IBAN і податкову історію. 

Водночас у Агентстві наголошують, що повний перелік інформації відкрився не по кожному персональному коду, а дані банківських карток взагалі не постраждали, оскільки державні платформи їх не зберігають.

Після виявлення загрози фахівці перевірили 82 цифрові послуги й тимчасово відключили понад 30 інформаційних систем. Першу атаку зупинили 23 жовтня, однак 25 і 27 жовтня хакери здійснили нові спроби витоку даних, які фахівці успішно заблокували. За попередньою інформацією, зловмисники використали вразливості окремих послуг, що працювали без авторизації. Зміни до державних реєстрів хакери внести не змогли.

Правоохоронці та кіберспеціалісти відновлюють роботу систем після повторних перевірок безпеки — більшість послуг уже знову доступні громадянам. Влада закликає жителів бути пильними через можливі дії шахраїв, не розголошувати паролі й коди з SMS і перевіряти будь-які підозрілі дзвінки чи повідомлення від нібито банків або родичів.

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