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У Польщі буде центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot

На інвестицію претендували також Німеччина, Нідерланди і Норвегія.

У Польщі буде центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot
Пускова установка системи Patriot PAC-2 Yahalom
Фото: www.idf.il

У Польщі збудують центр обслуговування ракето-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька на платформі Х.

За право розмістити цей об'єкт на своїй території змагалися чотири європейські країни: крім Польщі, на інвестицію претендували Німеччина, Нідерланди і Норвегія. Однак польська пропозиція отримала найвищу оцінку ще на етапі подання заявок.

За словами Собковяк-Чарнецької, ухваленню цього рішення передували місяці наполегливої праці та постійних переговорів із американською стороною. 

  • У травні цього року Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на виробництво ракет до комплексів Patriot.
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