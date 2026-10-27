У Польщі буде центр обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot

На інвестицію претендували також Німеччина, Нідерланди і Норвегія.

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У Польщі збудують центр обслуговування ракето-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька на платформі Х.

За право розмістити цей об'єкт на своїй території змагалися чотири європейські країни: крім Польщі, на інвестицію претендували Німеччина, Нідерланди і Норвегія. Однак польська пропозиція отримала найвищу оцінку ще на етапі подання заявок.

За словами Собковяк-Чарнецької, ухваленню цього рішення передували місяці наполегливої праці та постійних переговорів із американською стороною.