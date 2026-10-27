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Польща та Велика Британія підписали трирічний план оборонної співпраці

У пріоритеті - нові технології, високоточна зброя великої дальності, штучний інтелект, а також безпілотники та засоби протидії їм. 

Польща та Велика Британія підписали трирічний план оборонної співпраці
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш та держсекретар Британії з питань оборони Вес Стрітінг
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 27 жовтня, у Варшаві відбулася двостороння зустріч віцепрем’єр-міністра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Головною подією візиту британської делегації стало підписання керівниками оборонних відомств трирічного Плану оборонної співпраці між Польщею та Сполученим Королівством.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони Польщі

«Я дуже вдячний за цей план співпраці. Він демонструє нашу спільну відданість: польські та британські військові, спільні навчання, розвиток навичок. Серед найважливіших напрямів, над якими ми працюємо, — нові технології, високоточна зброя великої дальності, штучний інтелект, безпілотники та системи протидії їм. Водночас наші традиційні навчання, спрямовані на перевірку спроможностей і взаємодії в різних умовах, також проводитимуться відповідно до підписаного сьогодні оборонного плану», — заявив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Він також зазначив, що Британія є  важливим партнером у сфері оборонного виробництва, і програма Miecznik, наступні етапи якої реалізуються відповідно до плану, створення інтегрованої системи протиповітряної оборони - програми Narew, Pilica та Pilica+, а також програма створення незалежної виробничої лінії боєприпасів калібру 155 мм - це лише частина  спільних ініціатив.

«Одна з найбільших інвестицій у протиповітряну оборону реалізується у співпраці з британською стороною. Вибір Польщею підводних човнів і визначення шведського партнера також відбуваються за участю Великої Британії, яка відіграватиме в цьому процесі значну роль. Це було одне з найважливіших рішень, які ми ухвалили останнім часом», — додав віцепрем’єр-міністр, перелічуючи ключові напрями співпраці.

Підписаний документ визначає стратегічні напрями взаємодії збройних сил обох держав до кінця десятиліття. Серед ключових тем, що обговорювалися, були військова адаптація до гібридних загроз, наповнення східного флангу НАТО сучасним потенціалом стримування та зміцнення промислових зв'язків. Міністри також підтвердили свою повну єдність та координацію дій на підтримку України.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг вважає, що його країна має посилити оборону та підготуватися до можливого збройного конфлікту.

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