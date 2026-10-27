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У Румунії посилили охорону стратегічних об'єктів після диверсії на оборонному заводі

Спецслужби і правоохоронці вже затримали трьох членів диверсійної групи.

У Румунії посилили охорону стратегічних об'єктів після диверсії на оборонному заводі
нафтопровід
Фото: Facebook/ Garda Nationala de Mediu

Влада Румунії посилила охорону всіх стратегічних об'єктів і оборонних платформ країни. 

Це рішення ухвалили після вибуху на заводі Carfil у Брашові, за яким стоїть мережа, керована російськими спецслужбами, заявив прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску, передає Digi24.

Спецслужби і правоохоронці вже затримали трьох членів диверсійної групи — двох громадян Білорусі та одного українця. Вони проживали в країнах ЄС і діяли за прямою вказівкою РФ.

Очільник румунського уряду подякував силовикам за швидку реакцію та зазначив, що їм вдалося запобігти ще багатьом іншим інцидентам. Також він закликав населення країни зберігати максимальну пильність, поки тривають слідчі дії.

  • Румунська розвідка викрила диверсійну мережу, якою безпосередньо керували спецслужби РФ. Ця мережа причетна до пожежі, що сталася 14 вересня на території промислового комплексу в Брашові, безпосередньо поблизу підприємства CARFIL SA – дочірньої компанії національної корпорації ROMARM.
  • Нещодавно розвідка Румунії запобігла диверсії на території країни, яку готував громадянин Росії.
  • В результаті румунське МЗС викликало російського посла, аби висловити протест.
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