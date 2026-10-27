Влада Румунії посилила охорону всіх стратегічних об'єктів і оборонних платформ країни.

Це рішення ухвалили після вибуху на заводі Carfil у Брашові, за яким стоїть мережа, керована російськими спецслужбами, заявив прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску, передає Digi24.

Спецслужби і правоохоронці вже затримали трьох членів диверсійної групи — двох громадян Білорусі та одного українця. Вони проживали в країнах ЄС і діяли за прямою вказівкою РФ.

Очільник румунського уряду подякував силовикам за швидку реакцію та зазначив, що їм вдалося запобігти ще багатьом іншим інцидентам. Також він закликав населення країни зберігати максимальну пильність, поки тривають слідчі дії.