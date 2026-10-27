Румунія викликала посла Росії через вибух на заводі й атаки на цивільні судна

Румунська сторона заявляє що РФ відповідальна за гібридні атаки.

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Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла, щоб висловити протест через вибух на заводі у місті Брашов, який стався 14 вересня.

Про це повідомив очільник МЗС країни Дан Некулеску на платформі Х.

За словами румунського міністра, зібрані докази доводять безпосередню відповідальність Росії за цю гібридну атаку.

Крім того, румунська сторона засудила систематичні удари Росії по комерційних суднах у Чорному морі. У МЗС Румунії наголосили, що такі дії є свідомою ескалацією, порушують міжнародне право та свободу судноплавства й несуть глобальні наслідки для всього світу.