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Румунія викликала посла Росії через вибух на заводі й атаки на цивільні судна

Румунська сторона заявляє що РФ відповідальна за гібридні атаки.

Румунія викликала посла Росії через вибух на заводі й атаки на цивільні судна
Вибух у порту міста Констанца, 5 червня 2026
Фото: Radio România Constanța

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла, щоб висловити протест через вибух на заводі у місті Брашов, який стався 14 вересня. 

Про це повідомив очільник МЗС країни Дан Некулеску на платформі Х.

За словами румунського міністра, зібрані докази доводять безпосередню відповідальність Росії за цю гібридну атаку.

Крім того, румунська сторона засудила систематичні удари Росії по комерційних суднах у Чорному морі. У МЗС Румунії наголосили, що такі дії є свідомою ескалацією, порушують міжнародне право та свободу судноплавства й несуть глобальні наслідки для всього світу.

  • Румунська розвідка викрила диверсійну мережу, якою безпосередньо керували спецслужби РФ. Ця мережа причетна до пожежі, що сталася 14 вересня на території промислового комплексу в Брашові, безпосередньо поблизу підприємства CARFIL SA – дочірньої компанії національної корпорації ROMARM.
  • Нещодавно розвідка Румунії запобігла диверсії на території країни, яку готував громадянин Росії.
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