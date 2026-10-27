FT: ЄС тисне на союзників через загрозу дефіциту фінансування України

Союзники України поза ЄС наразі пообіцяли надати наступного року лише €4 млрд порівняно з €19 млрд у 2026 році. На США, Велику Британію, Канаду та Японію разом припадає лише €1 млрд із цієї суми.

Брюссель тисне на партнерів по G7, вимагаючи збільшити фінансування України наступного року, щоб компенсувати очікуване скорочення допомоги з боку країн, які не входять до ЄС.

Про це пише Financial Times.

За прогнозом Європейської комісії, з яким ознайомилося видання, союзники України поза ЄС наразі пообіцяли надати наступного року лише €4 млрд порівняно з €19 млрд у 2026 році. На США, Велику Британію, Канаду та Японію разом припадає лише €1 млрд із цієї суми.

Реклама

Україна раніше повідомила, що наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування в розмірі €70 млрд, і Єврокомісія підтвердила цю оцінку. Вона включає і військові потреби після вичерпання останніх запасів озброєння, поставлених за часів адміністрації Джо Байдена. Президент США Дональд Трамп припинив пряме фінансування України з боку Сполучених Штатів.

ЄС уже розпочав екстрене планування, щоб знайти додаткові кошти для збереження фінансової стабільності України наступного року, якщо партнери по НАТО та G7 не збільшать допомогу.

На саміті цього місяця лідери ЄС домовилися шукати додаткову підтримку для задоволення потреб України у 2027 році. Представники Єврокомісії опрацьовують різні варіанти, зокрема спільний випуск боргових зобов’язань. Їх планують обговорити на саміті наприкінці листопада.

Європейські лідери також закликали міжнародних партнерів оперативно посилити підтримку України. Відтоді, за словами дипломатів, ЄС проводить двосторонні переговори з Лондоном, Оттавою та іншими столицями.

Уряди Великої Британії та Канади готуються оголосити бюджети на 2027 рік, і Брюссель стежитиме за тим, чи міститимуть вони нові зобов’язання щодо допомоги Україні. Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що розглядає можливі варіанти задоволення фінансових потреб України.

Допомога Україні стала частиною напружених переговорів щодо наступного семирічного бюджету ЄС. Лідери прагнуть узгодити його до кінця року, напередодні низки виборів, зокрема у Франції та Італії, які можуть ускладнити ухвалення рішень.

Брюссель не планує самостійно покривати дефіцит, що виникне через скорочення внесків інших союзників, і дипломатичними методами закликає Канаду, Японію та Велику Британію збільшити допомогу.

Представник Єврокомісії заявив, що на ЄС та його держави-члени припадає 80% обіцяної підтримки України на 2027 рік.

Реклама

А у мінфіні Канади кажуть, що від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Оттава взяла на себе зобов’язання надати Україні допомогу на суму 27 млрд канадських доларів. Водночас там не говорять, які саме заходи можуть бути передбачені в бюджеті, який представлять 5 листопада.

Представник міністерства закордонних справ Японії поставив під сумнів оцінки Єврокомісії. За його словами, уряд країни не може зробити остаточних заяв щодо можливості майбутньої фінансової підтримки України. Проте Японія розглядає варіанти задоволення фінансових потреб Києва з огляду на подальший розвиток подій, зокрема переговори між членами G7.

Представник НАТО повідомив, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте очікує від союзників продовження їхньої потужної підтримки України.

Окремо, за оцінками Єврокомісії, які є в розпорядженні FT, 32 країни НАТО не виконали обіцянку, дану цього року, щодо виділення Україні загалом €70 млрд військової допомоги. До заявленої суми бракує €13 млрд.