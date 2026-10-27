Зеленський: Україні зараз складно захищатись проти російської балістики

Є суттєві обмеження в постачанні ракет для Patriot Україні, пакети протиповітряної оборони відкладені.
Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.
Президент зазначив, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час війни.
"Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших «петріотів» та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була б у зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції", - додав Зеленський.
Він додав, що Україні зараз складно захищатись проти російської балістики. Передусім не вистачає ракет для «петріотів», а кількість російських балістичних атак лише зростає.
За два тижні понад 100 балістичних ракет росіяни запустили проти Києва та Київської області. Ескалація триває і в інших містах.
"Цими днями ми стараємося зробити все можливе, щоб нові пакети підтримки були. І триває також координація з партнерами, щоб була дипломатія, щоб були зустрічі, зустрічі якнайшвидше. На листопад ми очікуємо тристоронній формат: українські, американські, російські представники. Важливо, щоб була й участь Європи в усіх дипломатичних рухах", - йдеться в заяві глави держави.
Зеленський поговорив із лідерами Норвегії та Фінляндії після їхньої розмови з Путіним та заявив, що Україна буде в комунікації і з американською стороною, щоб у Росії виник інтерес до деескалації.
- Володимиру Зеленському доповіли про перші результати операції «Велес», яку проводить 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» на Купʼянському напрямку фронту. Росіяни намагалися використовувати підземні газові комунікації, щоб просуватись через українські позиції та переходити до штурмових дій. Проте українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною.