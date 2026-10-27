Зеленський: Україні зараз складно захищатись проти російської балістики

Передусім не вистачає ракет для Patriot, є суттєві затримки та обмеження в постачаннях.

Є суттєві обмеження в постачанні ракет для Patriot Україні, пакети протиповітряної оборони відкладені.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Президент зазначив, що в цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час війни.

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"Якби так само залишалася сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших «петріотів» та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була б у зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції", - додав Зеленський.

Він додав, що Україні зараз складно захищатись проти російської балістики. Передусім не вистачає ракет для «петріотів», а кількість російських балістичних атак лише зростає.

За два тижні понад 100 балістичних ракет росіяни запустили проти Києва та Київської області. Ескалація триває і в інших містах.

"Цими днями ми стараємося зробити все можливе, щоб нові пакети підтримки були. І триває також координація з партнерами, щоб була дипломатія, щоб були зустрічі, зустрічі якнайшвидше. На листопад ми очікуємо тристоронній формат: українські, американські, російські представники. Важливо, щоб була й участь Європи в усіх дипломатичних рухах", - йдеться в заяві глави держави.

Зеленський поговорив із лідерами Норвегії та Фінляндії після їхньої розмови з Путіним та заявив, що Україна буде в комунікації і з американською стороною, щоб у Росії виник інтерес до деескалації.