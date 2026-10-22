Без опадів лише в західних та східних регіонах.

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В п'ятницю, 23 жовтня, у більшості областей України, крім заходу і сходу, дощі. Переважатиме тепла погода.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

На Київщині та в Києві також прогнозують дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 8-13° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.