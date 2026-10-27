У Швеції затримали екснардепа Дмитра Святаша

Він не хоче екстрадиції до України.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Швеції затримали колишнього народного депутата України від Партії регіонів Дмитра Святаша.

Наразі Святаш перебуває під вартою в центрі тимчасового утримання Управління з питань міграції в Мьорсте, передає «Європейська правда» з посиланням на Expressen.

Екснардеп прибув до Швеції минулого тижня. Адвокат затриманого заявив, що Святаш приїхав на концерт Стіві Вандера у Стокгольмі. Прикордонна поліція затримала екснардепа під час паспортного контролю і заборонила йому в’їзд. Святаш має громадянство Росії та України, однак прикордонникам він надав український паспорт.

За словами адвоката затриманого, офіційно в’їзд заборонили через рішення Польщі про заборону повторного в’їзду, яке внесли до бази даних Шенгенської зони.

У апеляційній скарзі адвокат вказав, що Святаш виступає проти екстрадиції до України.

Влітку 2024 року український суд заочно засудив Дмитра Святаша до 12 років позбавлення волі за виправдання російської агресії та шахрайство на 2,2 мільярда гривень.

Крім того, з 2023 року поліція підозрює його у державній зраді.

Святаш втік з України у 2019 році і відтоді мешкає в Росії.

Хто такий Дмитро Святаш

У 2002 році був обраний народним депутатом 4 скликання від блоку "За Єдину Україну!” за 171 округом (м.Харків) як член Народно-демократичної партії.

2004 році на виборах президента України був довіреною особою кандидата Віктора Януковича.

У 2006 році також балотувався до Харківської міської ради за списком “Партії регіонів”.

У ц006 та 2007 роках був обраний народним депутатом за списками “Партії регіонів” номером 63 та 122 відповідно.

У 2012 році був обраний народним депутатом 7 скликання від “Партії регіонів” за тим же округом.

Того ж року голосував за "мовний" закон, що розширював вживання російської мови.У 2014 році обраний народним депутатом 8 скликання за 170 округом (м. Харків) як безпартійний самовисуванець. У 2015 році приєднався до депутатської групи “Партія “Відродження”. Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. З 2014 року - член партії “Відродження”.

Голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

З 2005 до 2014 року - член “Партії регіонів”.

У 2019 Святаш балотувався кандидатом у народні депутати від "Опозиційної платформи — За життя", до парламенту не пройшов.

Того ж року його оголосили у розшук у справі про шахрайство та підробку документів. Вже тоді повідомлялося, що екснардеп втік до РФ.