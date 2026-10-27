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У Бразилії анулювали паспорти Флавіу Болсонару. Його місцеперебування невідоме

Припускають, що він міг залишити країну через Аргентину. 

У Бразилії анулювали паспорти Флавіу Болсонару. Його місцеперебування невідоме
Сенатор Флавіо Болсонару
Фото: EPA/UPG

Місцеперебування бразильського сенатора Флавіу Болсонару невідоме після того, як у вівторок він не здав свої паспорти поліції.

Про це пише CNN та повідомляє Reuters

Повідомляється, що Федеральна поліція Бразилії анулювала паспорти Болсонару й наразі розшукує його.

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Чутки про його пересування посилилися після того, як аргентинське видання Infobae повідомило, що Болсонару залишив Бразилію через Аргентину після поразки в недільному другому турі президентських виборів, де він поступився лівому президенту Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. 

Уряд Аргентини повідомив, що не має «жодних записів про в’їзд Флавіу Болсонару» до країни. Водночас високопосадовець Федеральної поліції Бразилії заявив, що Болсонару не залишав країну через жоден офіційний пункт міграційного контролю. Для в’їзду до сусідньої Аргентини громадянам Бразилії достатньо посвідчення особи, а паспорт не потрібен.

Болсонару перебуває під слідством Верховного суду Бразилії за підозрою в корупції, відмиванні грошей та ухиленні від валютного контролю. Він заперечує будь-які правопорушення.

У понеділок суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес зобов’язав Болсонару передати паспорти протягом 24 годин.  Болсонару заявив, що поліція особисто повідомила йому про це рішення та попередила, що йому заборонено залишати Бразилію. У відео, опублікованому в Instagram, сенатор заперечив намір утекти з країни.

Якщо Болсонару справді залишив Бразилію, він приєднається до численної спільноти бразильських консерваторів у вигнанні. Серед них є колишній керівник бразильської розвідки Александре Рамажем, подкастер Паулу Фігейреду та рідний брат Болсонару Едуарду, який мешкає в Техасі.

Незадовго до другого туру президентських виборів Едуарду припустив, що Флавіу варто залишити Бразилію, якщо його президентська кампанія зазнає невдачі. У вівторок Едуарду назвав «брехнею» чутки про те, що його брат утік із країни.

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