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Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 583 350 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 583 350 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Особовий склад: близько 1 583 350 (+1 510) осіб

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Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 448
  • Бойові броньовані машини: 25 609
  • Артилерійські системи: 51 674 (+21)
  • РСЗВ: 2 241
  • Засоби ППО: 1 727
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)
  • Крилаті ракети: 5 140 (+2)

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)
  • Спеціальна техніка: 4 859

Дані уточнюються.

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