Росія вже втратила в Україні близько 1 583 350 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 583 350 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Особовий склад: близько 1 583 350 (+1 510) осіб

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Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 448

Бойові броньовані машини: 25 609

Артилерійські системи: 51 674 (+21)

РСЗВ: 2 241

Засоби ППО: 1 727

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 032 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 585 795 (+1 543)

Крилаті ракети: 5 140 (+2)

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 167 738 (+266)

Спеціальна техніка: 4 859

Дані уточнюються.